Sekt aus Bad Vöslau Kellermeisterin Aurore Jeudy: „Ich mache Sekt so, wie ich Sekt liebe“

Die Französin und Sekt-Expertin Aurore Jeudy war 16 Jahre lang als Beraterin in vielen verschiedenen Ländern tätig und ist seit einem Jahr Chef-Önologin und Kellermeisterin bei Schlumberger. Foto: NÖN/Groer

Werbung

A urore Jeudy hat ihr Ausbildung dort gemacht, wo der Champagner zu Hause ist. Sie kommt aus Elsass, einer bekannten Weißwein Region in Frankreich. Als erste Frau in der 180-jährigen Geschichte des Unternehmens ist sie nun seit einem Jahr die neue Kellermeisterin bei der Traditionssektkellerei Schlumberger mit Produktionsstätte in Niederösterreich. Was zieht eine Sekt-Expertin aus Frankreich nach Niederösterreich?