Wie die Trauben aus NÖ schmecken: Auf den Spuren einer Sekt-Expertin

Es riecht fruchtig. Ein lange Treppe führt hinunter in einen langen Gang, gesäumt von riesigen Stahltanks. Über Tausend Liter an verschiedenen Weinen lagern hier. Hier fängt alles an: Die Trauben für den Sekt werden früher als die Trauben für den Wein geerntet. Bei Schlumberger stammen die Trauben vor allem von Winzern aus Schrattenberg und Poysdorf (Bezirk Mistelbach) und aus dem Burgenland.

Sekt wird zweimal gegärt

Die Winzer liefern also den Klarmost, ohne Gärung. In Bad Vöslau wird dann Hefe eingesetzt. Diese verwandelt den Zucker mit der Zeit zu Alkohol. Dabei entsteht auch die Kohlensäure. Im laufe der Produktion werden dann mehrere Rohsekte miteinander verschnitten, man nennt das auch „Assemblage“. Danach wird die sogenannte „Dosage“ aus Zucker und Hefe hinzugesetzt und der Schaumwein ein zweites Mal gegärt. Das geschieht bei Schlumberger nach einer traditionellen Methode, nämlich in der originalen Flasche. In Bad Vöslau wird der Rohsekt also in Flaschen abgefüllt und zur zweiten Produktionsstätte von Schlumberger nach Wien Heiligenstadt gebracht, wo er gelagert und finalisiert wird. Details zur Herstellung gibt es hier.

Nach langer Tradition: Erste weibliche Kellermeisterin

Eine lange Sekt-Tradition zeichnet den Betrieb Schlumberger aus. Vor mehr als 180 Jahren hatte der Österreicher Robert Schlumberger von Goldeck in Bad Vöslau angefangen Sekt zu machen. Als Kellermeister - eine Art Qualitätsmanager für Wein - war er in Frankreich jahrelang tätig, bevor er nach Bad Vöslau kam. Er spezialisiert sich und brachte in Österreich den ersten weißen Schaumwein auf den Markt. Nach dem Motto „Back to the Roots“ holte Schlumberger zum Jubiläum im Vorjahr die erfahrene Kellermeisterin Aurore Jeudy aus Frankreich nach Niederösterreich.

Als erste Frau in der 180-jährigen Geschichte des Unternehmens, ist Jeudy als Kellermeistern für den Geschmack des Sekts verantwortlich.“

Das Geheimnis des Geschmacks

Während dem Gärungsprozess in Bad Vöslau muss die Qualität des Sekts täglich getestet werden. Neben verschiedenen Messwerten verlässt sich Jeudy dabei vor allem auf ihren Geschmack. Für einen hochwertigen Sekt, braucht es einen guten Boden und ein geeignetes Klima. Aber vor allem braucht es die Menschen, sagt Jeudy. „Für einen guten Sekt braucht man viel Gefühl und Zeit.“ Mit dem Geschmack orientiert sie sich an den Wünschen der Kundinnen und Kunden, rundet das ganze dann aber immer mit ihrer individuellen Note ab. Das Ziel der Expertin: „Sekt soll Spaß machen.“

Bei der Verkostung im eigenen Schlumberger-Weingarten wollten wir von der Sekt-Expertin wissen, wie man denn einen guten Sekt erkennt? „Wenn man die zweite Flasche öffnet“, sagt Jeudy wie aus der Pistole geschossen und lacht.

Acht verschiedene Sekte haben wir bei Schlumberger verkostet. Der Sparkling und der Rose sind die beliebtesten Sekte, berichten die Mitarbeiter. Er schmeckt fruchtig, Frau Jody beschreibt es als „Voll, lang und elegant. Er ist nicht schwer, bleibt frisch aber er hat auch Struktur im Mund.“ Es sei Sekt aber man schmecke auch den Wein. „Das ist für mich das Interessante am Sekt“, so Jeudy.

Für den Rose haben sich die Verkaufszahlen in den letzten fünf Jahren verdoppelt, auch Jeudy ist ein Fan davon: „Er ist noch neu als Sekt und es gibt noch viel zu entdecken mit der Lagerung und der Farbe. Es ist ein neuer Spielplatz“, sagt sie.

Den Grünen Veltlinerkennen viele vom Wein, als Sekt findet man ihn jedoch selten im Regal, darum sei die Nachfrage auch nach dieser Sorte immer wieder groß. Außerdem ist es der Klassiker aus Österreich.

Der hochwertigste Sekt von Schlumberger wird als „große Reserve“ bezeichnet. Im Gegensatz zu dem Skarkling, der aus einem Verschnitt verschiedener Weine entsteht, handelt es sich hier um eine einzige Rebsorte aus einem speziellen Jahrgang. „Große Reserve sollten nur top Jahrgänge sein“, erklärt Jeudy. Mindestens 36 Monate gärt der dieser hochwertige Sekt auf der Hefe. Jeudy beschreibt den Geschmack: „Er hat Struktur im Mund und mit mehr Luft und Zeit merkt man andere Aromen die vom Glas kommen.“

Sehr kleine Details machen den Unterschied zwischen einem guten Sekt und einem sehr guten Sekt, sagt die französische Sekt-Expertin: „Es kommt auch darauf an wie man die Arbeit angeht, ist es schnell, schnell oder nimmt man sich Zeit dafür.“