Ali Baqeri ist in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnlicher Mann. Allein, dass der afghanische Staatsbürger 2016 im Zuge der Flüchtlingskrise nach Österreich gekommen ist und sich in Melk mit Frau und drei Kindern ein neues Leben aufgebaut hat, ist außergewöhnlich. Aber auch ohne dieses Faktum ist sein Werdegang herausragend: Baqeri hat als politischer Berater eines hochrangigen afghanischen Politikers gearbeitet, als Universitätsprofessor an der Kunstfakultät in der afghanischen Hauptstadt Kabul gelehrt und ist noch dazu ausgebildeter Notfallsanitäter.

Jetzt hat er einen weiteren beachtenswerten Schritt getan: Er hat sich in NÖ selbstständig gemacht. Mit extravaganten Skulpturen, Zäunen, Sitzgelegenheiten, Torbögen und sogar ganzen Häusern, die er aus Leichtbeton formt. Und ist damit einer der wenigen geflüchteten Menschen, die das getan haben.

„Ich habe ein Jahr lang überlegt, wie ich ein Gewerbe anmelden kann.“ Ali Baqeri über den komplizierten Weg in die Selbstständigkeit für ihn

Alle nötigen Weiterbildungsseminare hat der 38-Jährige bei Riz-up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich, schon lange absolviert. Stolz zeigt er die Unterlagen dazu vor, jede Mappe einzeln. Gründen war in Österreich für ihn nicht leicht, erzählt Baqeri. „Ich habe ein Jahr lang überlegt, wie ich ein Gewerbe anmelden kann.“ Dabei wandte er sich immer wieder an die falschen Einrichtungen, wie etwa das Patentamt. „Es ist sehr kompliziert“, sagt er. Vor einem Monat schließlich folgte die Unternehmensgründung.

Baqeri hat eine eigene Methode entwickelt, Gärten und Häuser mit Leichtbeton zu gestalten. Den Beton bringt er auf einem Eisenskelett an und fixiert ihn mit einer Art Jutebandage. Danach wird die nächste Schicht Leichtbeton angebracht, bis sein Kunstwerk fertig ist. Alles – auch die Oberfläche – wird von Baqeri mit Hand geformt. Gelernt hat er das auf der Kunstfakultät Kabul. Dort hat er Landschaftsarchitektur sowie Politikwissenschaften studiert. Vor seiner Flucht nach Österreich hat er über 2.000 Projekte in Afghanistan, dem Iran und Dubai realisiert.

Dass Baqeri eben außergewöhnlich ist, sieht auch die Wirtschaftskammer NÖ so. Denn viele geflüchtete Gründer gibt es in NÖ (noch) nicht. Dass diese Zahlen bescheiden sind, liegt laut Stefan Heher vom Gründerservice der Wirtschaftskammer NÖ vor allem an der Sprachbarriere und der schwierigen Nostrifizierung, also Anerkennung, von Diplomen und Bildungsabschlüssen aus dem Ausland in Österreich.

Ein Blick auf die Zahlen bestätigt das: Bei Personen mit syrischer Staatsbürgerschaft gibt es aktuell 41 aktive Kammermitgliedschaften bei der Wirtschaftskammer NÖ, bei Menschen aus Afghanistan 43, aus dem Iran 15. Im Jahr 2016 hatten zehn Syrer, 14 Afghanen und 12 aus dem Iran kommende Personen ein Gewerbe angemeldet. Diese Statistik ist aber, wie Stefan Heher sagt, nicht lückenlos. Denn von der Behörde müssen der Wirtschaftskammer nicht alle Nationalitäten gemeldet werden. 20 Prozent der aktiven Kammermitglieder werden ohne Nationalität ausgewiesen.

Dass geflüchtete Menschen nicht das Gros der Gewerbetreibenden darstellen, ist jedenfalls klar. Neben Österreich ist übrigens Rumänien mit knapp 8.560 aktiven Kammermitgliedschaften die führende Nation der Unternehmer in Niederösterreich.

Ali Baqeri steht jetzt, einen Monat nach seiner Unternehmensgründung in Österreich, kurz vor dem ersten Auftrag. Die Stadt Melk überlegt, ihn mit der Sanierung von Teilen des Spielplatzes im Stadtpark zu beauftragen. Baqeri hofft, dass er dadurch rasch weitere Aufträge bekommt. Dann können die Leute seine Kunstwerke nicht nur auf Fotos, sondern auch in natura begutachten.