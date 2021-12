Erste der beiden Tunnelbohrmaschinen im SBT beendete Vortrieb

"Ghega" war zuletzt im Bauabschnitt Fröschnitzgraben Ost im Einsatz. Rund 400 Personen waren in dem Bereich am Vortrieb beteiligt. Die Maschine hat sich mehr als 8.100 Meter in den Berg gefräst. In der zweiten Röhre sind noch knapp 500 Meter zu bewältigen. Der Abschluss ist im ersten Quartal 2022 zu erwarten.

Von den insgesamt 54,6 Tunnelkilometern - zwei Röhren zu je 27,3 Kilometern - sind inzwischen über 80 Prozent geschafft, hieß es am Mittwoch seitens der ÖBB in einer Aussendung.

Der Tunnel wird von fünf Stellen und 14 Vortrieben aus gleichzeitig gegraben. 2020 hat auch der "Innenausbau" der Tunnelröhren von Gloggnitz aus begonnen. Inzwischen wird außerdem an der Auskleidung der Beton-Innenschale im Abschnitt Fröschnitzgraben gearbeitet. Das ist bereits möglich, weil die beiden zyklischen Vortriebe mit Bagger- und Sprengvortrieb in Fröschnitzgraben West 2021 abgeschlossen werden konnten.

Die beiden Tunnelbohrmaschinen "Ghega" und "Carl" sind rund 125 Meter lang und um die 1.800 Tonnen schwer. Das entspricht etwa 400 Elefanten. Ihr Durchmesser beträgt rund zehn Meter. "Ghega" hat den Vortrieb in rund zweieinhalb Jahren zu Ende gebracht, wobei die beste Tagesvortriebsleistung 34 Meter waren, die beste Monatsleistung fast 550 Meter.

Franz Bauer, Vorstandsdirektor ÖBB-Infrastruktur, sagte: "Unter schwierigen Bedingungen wurde im Berg Großartiges geleistet. Die Fortschritte der letzten Monate haben uns dem ersten Meilenstein, der Fertigstellung aller Vortriebe des Semmering-Basistunnels, wieder einen großen Schritt nähergebracht."