Gesund in die Arbeit, gesund aus der Arbeit und gesund in die Pension. Diese Devise unterstrich AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser bei der Eröffnung der Infomesse „Tag der Sicherheit und Gesundheit im Betrieb“ im ArbeitnehmerInnenzentrum (ANZ) St. Pölten.

„Der Druck auf die Beschäftigten wird immer größer und die Arbeitszeit verdichtet sich. Jede zweite Krankheit hat mittlerweile ihren Ursprung am Arbeitsplatz“, so Wieser. Er fordert daher die verpflichtende Einführung der Betrieblichen Gesundheitsförderung in allen Betrieben.

„Es kann nicht sein, dass immer wieder die gleichen Vorzeigebetriebe in Maßnahmen für gesunde und alternsgerechte Arbeitsplätze investieren, während viele andere Arbeitgeber ihre Beschäftigten unter dem Deckmantel der Flexibilisierung immer mehr belasten“, bekräftigte der AK Niederösterreich-Präsident seine Forderung nach einer verpflichtenden Einführung der Betrieblichen Gesundheitsförderung.

Er wies darauf hin, dass sich jeder Euro, der in die Gesundheit am Arbeitsplatz investiert wird, mehrfach rentiert, weil die Zahl der Krankenstände dadurch nachweislich zurückgeht und sich die Arbeitgeber deshalb viel Geld sparen.

Bei der von der AK Niederösterreich veranstalteten Messe, die heuer zum vierten Mal stattfand, informierten eine Reihe von Institutionen zu sicherheits- und gesundheitsrelevanten Fragen.

Die Veranstaltung ist Teil einer gemeinsamen Aktion der AK Niederösterreich und Fachgewerkschaften mit BetriebsrätInnen sowie Sicherheitsvertrauenspersonen, um die Themen Gesundheit und ArbeitnehmerInnenschutz in den Betrieben offensiv voran zu treiben.