Sorge um die Wasserbestände in NÖ herrschte in den vergangenen vier Jahren. Kritisch wurde die Situation zuletzt wieder im Frühling. Weil es im Jänner, März und April viel zu wenig geregnet hatte, waren Bauern in Sorge um ihre Ernte. Gemeinden riefen zum Wassersparen auf. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt.

Laut der Zentralanstalt für Metereologie (ZAMG) war der Sommer überdurchschnittlich niederschlagsreich. Auch der Oktober war sehr feucht. „Das führte zu einer Erholung der Grundwassersituation“, erklärt Friedrich Salzer von der Abteilung für Hydrologie des Landes. Auch die EVN, als größter Wasserversorger NÖs, bestätigt, dass sich die Lage entspannt habe, wenngleich es regional Unterschiede gibt.

NÖ Grundwasserbestand Grafik: Bischof

Zu sehen sind die auf einer Karte auf der Website des Landes (oben). Der zufolge liegt der Grundwasserstand etwa im Ybbs- oder Erlauftal oder auch im Tullnerfeld über dem langjährigen Mittel. Im südlichen Wiener Becken oder auch im Marchfeld liegt er noch darunter. Zusammenfassend kann man sagen, dass der Grundwasserbestand dort gut ist, wo er knapp unter der Geländeoberfläche beginnt, erklärt Salzer. Ankommen wird es aber noch auf die nächsten Wochen. Denn wichtig für die Grundwasserbildung ist, wie der Hydrologie-Experte erklärt, die vegetationsfreie Zeit – also die Herbst- und Wintermonate.

Künftig wird mehr Wasser benötigt

Bei der EVN betont man, dass trotz der Entspannung weiter daran gearbeitet werden muss, die Wasservorräte in NÖ zu sichern. Beim Triestingtaler Wasserleitungsverband ist man überzeugt, dass in Zukunft mehr Ressourcen benötigt werden. Laut einer Studie des Landes wird das natürlich vorhandene Wasserdargebot bis 2050 in einigen Regionen zu rund 80 Prozent durch den jeweiligen Wasserbedarf ausgeschöpft werden. Dies betrifft das südliche Wiener Becken, das Weinviertel und das Traisental.

Die EVN setzt auf drei Maßnahmen, um den Bedarf auch künftig zu decken: Einerseits soll die Infrastruktur erweitert werden. Aktuell passiert das mit der Waldviertelleitung. Gleichzeitig baut sie bei einigen Brunnenanlagen Naturfilteranlagen, um Wasser, das bisher nicht genutzt wurde, da es zu kalkhaltig ist, doch verwenden zu können. „Als dritten Schritt erschließen wir neue Quellen – als Vorsorge für kommende Generationen“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach. Ein Beispiel ist die „Kalte Quelle“ am Fuße des Eibels.