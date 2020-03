Die Lebensmittelhändler seien natürlich aktuell „sehr intensiv“ beschäftigt, erklärt Karl Ungersbäck, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer NÖ, gegenüber der NÖN. „Teilweise wird auch Personal gesucht, da es durch etwa Betreuungspflichten Ausfälle gibt.“ Für all jene Handelsbetriebe, für die die Schließung ab Montag gilt – etwa Kleidung, Spiele, Bücher etc. – kann eine solche Situation sehr schnell sehr ernst werden.

„Man muss wissen, dass Handelsbetriebe kaum Rücklagen haben und kaum Substanzen vorhanden sind. Längerfristig größere Kosten zu finanzieren ist also nur sehr eingeschränkt möglich.“ Daher brauche es Unterstützung etwa durch Förderungen sowie arbeitsrechtliche Maßnahmen, und mittelfristig auch Unterstützung bei der Finanzierung, so Ungersbäck. Ein Maßnahmenpaket für die heimische Wirtschaft sollen ja morgen von der Bundesregierung präsentiert werden.

Einschränkungen auch für die Gastronomie

Bitter ist die Situation aus wirtschaftlicher Sicht natürlich auch für die Gastronomiebetriebe. Die dürfen bis 15 Uhr ihre Betriebe offen halten und müssen danach schließen. Grund ist, dass die Gastronomie zur Daseinsversorgung zählt - etwa für gebrechliche Menschen, die selbst nicht kochen können.

Manche Betriebe entschließen sich aber selbst dazu, gleich komplett zu schließen. „Das liegt in der Eigenverantwortung jedes Gastronomen“, so Mario Pulker, Wirtesprecher in der Wirtschaftskammer NÖ. Wie viele tatsächlich gänzlich schließen werden, kann er nicht schätzen. Er appelliert an die Betriebe, um Stundungen und Erhöhungen der Kontorahmen anzusuchen – und appelliert ebenso an die Banken, die Mitgliedsbetriebe hier zu unterstützen. „Eines ist ganz klipp und klar: Die Gesundheit der Menschen geht vor“, betont Pulker.