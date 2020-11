Schneefall und tiefe Temperaturen sorgten am Wochenende bei vielen Skifahrern und Snowboardern für Vorfreude auf die ersten Schwünge über die Piste. Hochkar, Ötscher, Annaberg und Semmering präsentierten sich bereits in weißer Pracht. Die Bedingungen für den geplanten Saisonstart am 5. Dezember in den größeren Skigebieten Niederösterreichs wären also optimal. Aufgrund des Lockdowns müssen Wintersport-Fans aber noch warten.

Wann es losgehen kann, wissen die Betreiber der NÖ-Skigebiete noch nicht. Es wird gemunkelt, dass der Liftbetrieb in den heimischen Skigebieten erst kurz vor Weihnachten, am 18. Dezember, starten soll. Die entsprechende Verordnung fehlt aber bislang. Am Annaberg sowie am Semmering hofft man auf einen Start schon am 8. Dezember: „Wenn es die äußeren Umstände zulassen, spricht nichts dagegen“, meint der Geschäftsführer der Annaberger Lifte, Karl Weber.

Wenn die Bundesregierung das „Go“ zum Aufsperren gibt, werden Niederösterreichs Winterparadiese jedenfalls gerüstet sein, versichern sie. „Wir sind im Zeitplan. Die Teams zur Beschneiung sind fertig, und am Wochenende konnten aufgrund der tiefen Temperaturen erstmalig die Schneekanonen in Betrieb genommen werden“, erzählt Andreas Buder, Geschäftsführer der Bergbahnen in Lackenhof und am Hochkar. „An uns scheitert’s nicht“, sagt auch Nazar Nydza, Geschäftsführer der Semmering Hirschenkogel Bergbahnen GmbH. Dort seien am Wochenende ebenfalls zum ersten Mal in einem Probelauf die Pisten beschneit worden.

Skigebiete erarbeiteten ein Präventionskonzept

Damit sich beim Skifahren niemand vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus fürchten muss, haben die niederösterreichischen Skigebiete ein gemeinsames Präventionskonzept ausgearbeitet. Auf dem Hochkar wurde das in einem Probelauf bereits getestet. Dank eines überraschenden Wintereinbruchs wurden hier vor dem zweiten Lockdown die Lifte für 500 Gäste einen Tag lang geöffnet.

Für Andreas Buder brachte das verfrühte Winter-Opening folgende Erkenntnisse: „Der Erfolg steht und fällt mit der Eigenverantwortung, der Geduld und der Flexibilität unserer Gäste. Die Rahmenbedingungen für einen sicheren Skitag wurden von uns geschaffen, unter anderem mit der Möglichkeit, die Skitickets online von zuhause aus zu kaufen.“ Für die Bergbahn am Semmering hat man außerdem eine eigene Desinfektionstechnik angeschafft. Damit sollen die einzelnen Bahnen vor jeder Benutzung desinfiziert werden.

Einzeln anstellen bei den Liften

Karl Weber vom Annaberg sieht den Wartebereich vor den Liften als besondere Herausforderung. Um hier den seitlichen Abstand zu gewährleisten, werden vor den Drehkreuzen Spuren geführt, die nur einzelnes Anstellen hintereinander zulassen, erklärt er. Personen, die in einem Haushalt leben, können gemeinsam am Sessel Platz nehmen. Ansonsten werde mandarauf achten, dass etwa beim Vierersessel nur links und rechts außen jemand sitzt, sagt Weber. Auf jeden Fall gilt beim Anstellen und auf dem Lift Maskenpflicht.

Noch nicht ganz geklärt ist die Frage, wie die Skigebiete mit einem zu großen Gästeansturm an einem einzelnen Tag umgehen sollen. Mit der Thematik der Gästebeschränkung setzt man sich am Hochkar und am Ötscher aktuell intensiv auseinander. Entsprechende Maßnahmen werden laut Buder in den nächsten Tagen noch im Detail ausgearbeitet. Auch am Semmering werde darüber noch beraten. „Das ist ein schwieriges Thema“, sagt Nydza.

Fest steht jedoch bereits, dass es in der kommenden Saison keine Events auf der Piste geben wird. Veranstaltungen wie „Genuss Wedeln“ oder das beliebte „Guga hö“ am Hochkar fallen aus. „Das ist notwendig“, betont Buder, „um den Gästen einen sicheren Skitag gewährleisten zu können.“ Massenansammlungen sollen so gut wie möglich vermieden werden.

Saisonkarten mit Pandemie-Gutschrift

Positiv überrascht zeigt sich Buder über die Treue der Stammkunden. „Rund zwei Drittel der Saisonkarten konnten wir bereits im Vorverkauf ausstellen, bestimmt auch aufgrund der Pandemie-Rückvergütungsgarantie“, vermutet er. Von vielen anderen Gästen wisse man, dass sie aufgrund der unsicheren Lage in diesem Jahr vermehrt auf Tagesausflüge setzen werden.

Aufgrund der außergewöhnlichen Situation haben die Skigebiete der Ybbstaler Alpen beispielsweise eine einheitliche Vorgehensweise beschlossen: Sollte es aufgrund von Covid-19 zu einer gleichzeitigen behördlichen Schließung der Ötscherlifte, Hochkar Bergbahnen, Maiszinken Lifte, Königsberglifte und Forsteralmlifte kommen, erhalten die Kartenbesitzer eine Gutschrift für eine Ybbstaler Alpen WinterCard für die Saison 2021/22.