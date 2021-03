Auch wenn das Wetter ein anderes Bild zeichnet und Niederösterreichs Berge diese Woche sogar noch mit Neuschnee versorgt werden: Die Skisaison ist in vielen Gebieten bereits beendet. Nur am Hochkar – wo nach wie vor täglich geöffnet ist – und am Zauberberg Semmering laufen die Lifte noch bis zum Ostermontag (5. April). Der Ötscher schließt kommenden Sonntag (21. März) nach seinem letzten Betriebstag.

Doch schon jetzt kann Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ Bergbahnen – Beteiligungsgesellschaft (NÖ-BBG), trotz der erschwerten Umstände durchaus positiv Bilanz ziehen: „Die Saison hat sich auf jeden Fall ausgezahlt“, betont er im NÖN-Gespräch. „Wir haben überhaupt noch nie so viel positives Feedback bekommen. Die Gäste waren richtig dankbar dafür, dass die sportliche Aktivität des Skifahrens in der Pandemie möglich war.“

Und auch Tourismus-Landesrat Jochen Danninger (ÖVP) ergänzt: „Man hat wirklich das Beste aus einer sehr schwierigen Situation gemacht. Das gibt Zuversicht für die kommende Sommersaison.“

Kein Covid-Fall aus NÖ-Skigebiet bekannt

Ausschlaggebend für den reibungslosen Verlauf des Skiwinters war der Schulterschluss der gesamten Branche mit einem gemeinsamen Corona-Sicherheitskonzept. Immerhin ist der NÖBBG kein einziger Covid-Fall bekannt, der auf das Skifahren in NÖ zurückzuführen sei. Als Herzstück kristallisierte sich dabei die Kontingentierung der Liftkarten, also die zahlenmäßige Begrenzung der Gästeanzahl, sowie die verpflichtende Online-Anmeldung vor dem Skivergnügen heraus. „Diese Neuerungen waren für die Covid-19-Prävention notwendig, haben sich aber im Sinne der Sicherheit, des Komforts und durchaus auch der Wirtschaftlichkeit bewährt“, erklärt Redl.

Doch speziell die wirtschaftliche Situation war für die NÖ-Bergbahnen keine einfache und fiel zum Teil sehr unterschiedlich. Zwar war der vereinzelt frühere Saisonschluss dem Schneemangel geschuldet. Grundsätzlich sank aber laut Redl die Gesamtanzahl der Gäste in den NÖ-Skigebieten im Vergleich zur ohnehin eher unterdurchschnittlichen Vorjahrssaison 2019/20 deutlich. Als Faustregel nennt Redl, dass gut erreichbare Tagesskigebiete weniger verloren hätten als zum Beispiel Ötscher und Hochkar, die auch für Nächtigungsgäste interessant sind.

Insgesamt seien die Erlöse um rund 20 Prozent) jedoch weniger zurückgegangen als die Gästeeintritte (hier wird ein Minus von 40 Prozent prognostiziert). Zum einen, weil Schulgruppen mit günstigen Tarifen komplett ausgefallen sind. Zum anderen, weil die „Schichten“ für die Entzerrung der Besucherströme mehr Erlös brachten. Laut Redl wurden oft statt einer Tageskarte ein Vormittags- und ein Nachmittagsticket verkauft. Zusätzlich belastet wurden die Budgets durch den Mehraufwand für Sicherheit, vor allem durch zusätzliches Personal.

„Problematisch war die Saison für die Berggastronomie, die, wenn überhaupt, nur mit Take-away tätig werden konnte“, so Redl. Komplett umstellen mussten auch die Skischulen, die nur Privatstunden statt Gruppenunterricht anbieten konnten.