So soll Niederösterreichs Wohlstand abgesichert werden

Die höchste Kaufkraft pro Kopf, das höchste Haushaltseinkommen und die niedrigste Armutsgefährdung: Das Economica Institut stellt Niederösterreich ein prima Zeugnis aus. „Wohlstand zu erzeugen und auszubauen ist eine rare politische Kunst und keine Selbstverständigkeit“, sagt Economica-Chef Christian Helmenstein mit Blick auf die vergangenen dreißig Jahre NÖ-Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik. Der Ökonom hat im Auftrag des Land NÖ mit seinem Team in einer Regionalanalyse die Stärke und Schwächen des NÖ-Wirtschaftsstandorts unter die Lupe genommen. Zusätzlich hat die Wirtschaftskammer NÖ die Herausforderungen ihrer Mitgliedsbetriebe im Land erfragt. Herausgekommen ist ein Überblick über den Status quo und ein Wegweiser für die Zukunft der NÖ-Wirtschaft, der nun in die Langzeitstrategie,Zukunft.Wirtschaft.Niederösterreich“ mündet. Das strategische Vorhaben wurde am Freitag Vormittag im Haus der Digitalisierung in Tulln geladenen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Medien vorgestellt.

Konkret will die NÖ-Landesregierung mithilfe ihrer neuen Zukunftsstrategie gemeinsam mit Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung und der landeseigenen Wirtschaftsagentur Ecoplus, als ausführendes Organ, Niederösterreich zu einer führenden, smarten und nachhaltigen Wirtschaftsregion weiterentwickelt. Identifiziert wurden dabei als Chancenfelder und gleichzeitig größte Herausforderungen die Bereiche Digitale Innovation und Grüne Transformation. „Der Fokus auf aussichtsreiche Leuchtturminitiativen mit zahlreichen regionsspezifischen Entwicklungsprojekten des ökodigitalen Strukturwandels“ zähle zu den wirtschaftspolitischen Stärken des Bundeslandes, fasst Helmenstein die Ergebnisse seiner Regionalanalyse zusammen.

Auf Basis des Erreichten der letzten 30 Jahre NÖ-Wirtschaftens soll die neue Strategie mit drei Schwerpunkten Digitalisierung, Ressourcen 2.0 und smarte Vitalität aufbauen und den Wirtschaftsstandort Niederösterreich so zukunftsfit machen. „Zur Begleitung dieses Prozesses haben wir Expertinnen und Experten an Board geholt“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Präsentation in Tulln. Ein Fachbeirat, sogenannter „Rat der Wirtschaftsweisen“, soll den Strategie-Prozess begleiten. Er setzt sich aus Christian Helmenstein als Leiter, Alexandra Mazak-Huemer vom Rat für Forschung, Daniela Knieling von respACKT, Martin Greimel vom Zentrum für Bioökonomie an der Universität für Bodenkultur Wiem, dem KI-Experten und Uni-Professor Sepp Hochreiter von der JKU Linz und mit Daniel Varrro von der Universität für Weiterbildung Krems zusammen.

Christian Helmenstein, Economica-Geschäftsführer und Leiter des NÖ-Weisenrats, gab einen Überblick über die drei Schwerpunkte Digitalisierung, Smarte Vitalität und Ressourcen 2.0 (Kreislaufwirtschaft). Im Bild: NÖ-Landkarte mit geplanten Projekten zu den Schwerpunkten in Niederösterreich. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Aus Sicht der Landeshauptfrau brauche es bei den aktuellen Herausforderungen rund um Energie, Teuerung, Arbeit und Co. „Antworten mit Vernunft und Hausverstand“. Mikl-Leitner nennt in dem Zusammenhang den Energiekostenzuschuss II, der seit Dezember 2022 versprochen, aber noch immer nicht bei den Unternehmen angekommen sei. Gleichzeitig bedankte sie sich bei dem anwesenden Bundesminister Martin Kocher, der trotz monatelanger Verhandlungen mit dem Koalitionspartner zwar noch kein Ergebnis präsentieren könne, „aber er die Initiative gesetzt hat, all diese Richtlinien einmal nach Brüssel zur Notifizierung zu schicken und keine Zeit zu verlieren.“

Bundesminister Kocher sagte in seinem Statement, Österreich habe das Privileg, in all seinen Regionen wirtschaftliche Aktivität in den verschiedensten Schwerpunkten zu haben. „Besonders Niederösterreich investiert gezielt und bringt so seine wirtschaftlichen Stärken hervor, um die Lebensqualität der Menschen zu stärken und so mehr Wohlstand zu schaffen.“ Wichtige Eckpunkte wie Spezialisierung, Forschung, Entwicklung, Innovation und Ausbildung von Fachkräften „hat Niederösterreich erkannt, umgesetzt und entwickelt diese auch in Zukunft weiter“, so Kocher.

Der Präsident der NÖ Wirtschaftskammer Wolfgang Ecker wie auch die Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung Niederösterreich sagten, dass „gerade die Innovationskraft der niederösterreichischen Industrieunternehmen und Betriebe zum aktuellen Erfolg des Wirtschaftsstandort Niederösterreich beigetragen hat.“ Gerade Nachhaltigkeit und Klimaschutz wie auch – mit Blick auf die Zukunft – Weiterentwicklung im Bereich der Technologie und Digitalisierung werden den Wirtschaftsstandort weiter stärken. Hier setzen besonders die Wirtschaftskammer Hand in Hand mit dem Land Niederösterreich auf Unterstützung, besonders für Klein- und Mittelbetriebe mit erfolgreichen Angeboten und Aktionen wie „Digitalks on tour“ oder auch dem Haus der Digitalisierung.

Bei der Podiumsrunde "Digitale Innovationen" sprachen Anne Busch von der Fachhochschule Wr. Neustadt, Thomas Haak von Lywand Software GmbH und Corinna Harrauer von MBIT Solutions mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Christian Helmenstein über Digitalisierung im Gesundheitswesen, Cybersecurity und künstliche Intelligenz. Foto: NÖN, Norbert Oberndorfer

Die vier wertschöpfungsstärksten Gemeinden Niederösterreichs

In den vergangenen dreißig Jahren hat sich NÖ vom reinen Agrarland zum Industrie- und Forschungsland entwickelt. Es seien regionale Wertschöpfungszentren beinahe flächendeckend entwickelt worden, sagt Ökonom Helmenstein. „Es gibt keine metropolbezogene Asymmetrie, sondern eine axiale Ausrichtung entlang der Hauptverkehrsrouten, an denen hochkonzentriert Wohlstand erwirtschaftet wurde“. Gesamtwirtschaftlich gesehen ist Schwechat vor Wiener Neudorf, Gumpoldskirchen und Mödling die wertschöpfungsstärkste Gemeinde Niederösterreichs. Allein in diesen vier Gemeinden werden 5,8 Milliarden Euro (10,2 Prozent der Bruttowertschöpfung) auf 22 Quadratkilometer erwirtschaftet. In den Top-48-NÖ-Gemeinden kommt man auf 28,2 Milliarden Euro (über 50 Prozent).

Bereits jetzt sei die NÖ-Wirtschaft und Industrie in den Bereichen Biotechnologie, Gesundheitsforschung „gut“ und in der Agrar- bzw. Umweltforschung global gesehen „überdurchschnittlich stark“ aufgestellt. Aufholbedarf gibt es in den Bereichen Blockchain, Neurale Netzwerke oder eben Informationstechnologie. Jetzt gehe es darum, eine differenzierte, regionale Entwicklungsstrategie umzusetzen, um „Stärken zu stärken“, so Helmenstein.

In zwei Diskussionsrunden im Rahmen der Veranstaltung in Tulln tauschten sich zudem Unternehmerinnen und Unternehmer verschiedener Branchen aus. Zum Thema „Digitale Innovationen“ diskutierten Anne Busch von der Fachhochschule Wr. Neustadt, Thomas Haak von Lywand Software GmbH und Corinna Harrauer von MBIT Solutions mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Christian Helmenstein über Digitalisierung im Gesundheitswesen, Cybersecurity und künstliche Intelligenz. Bei der zweiten Podiumsdiskussion mit Christian Buchinger von SUNPOR Kunststoff GmbH, Stefan Graf von Leyer + Graf, Gabriele Jüly von Abfallservice Jüly, WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und IV-NÖ Vizepräsidentin Barbara Ascher stand das Thema „Green Transformations“ im Fokus.