Kosten sparen: Was ein kommunikativer Smart Meter ist

Bis Ende 2024 müssen per EU-Gesetz - im nationalen Gesetz im ElWOG 2010 geregelt - alle alten Ferraris-Stromzähler durch moderne elektronische Zähler, die digitalen „Smart Meter“, ausgetauscht und „kommunikativ“ geschaltet werden. In Niederösterreich wurden bereits 98,4 Prozent der Haushalte umgestellt, 75 Prozent davon sind bereits „kommunikativ“ geschaltet. Das Thema „Smart Meter“ verwirrte einige der „Optima Flex“-Kunden, die kürzlich einen Brief von der EVN KG mit einem neuen Tarifangebot bekommen haben.

„Kommunikativ geschaltet heißt, dass man Daten via Smart Meter auslesen kann. Wir brauchen diese für die monatliche Abrechnung, ob der Strom tagsüber oder in der Freizeit bzw. am Wochenende verbraucht wurde“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach.

Vorallem "Optima Flex"-Kunden des Landesenergieversorgers haben so einen Brief erhalten. Foto: NÖN, Katrin Schinewitz

Nach den NÖ-Landwirten (3-Monats-Floater) bietet der Landesenergieversorger seit Juli auch privaten Haushalten „schlaue Tarife“ an. Der angebotene Strom-Tarif „Optima Smart Natur“ setzt einen kommunikativ geschalteten Smart Meter voraus (kein Opt-out möglich!), kann nur online abgeschlossen werden, hat eine 12-Monatsbindung und kennt zwei „Tarifzeitzonen“: Von Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, zahlt man 29,87 ct/kWh brutto für den verbrauchten Strom (ohne Netzgebühren und Abgaben). Außerhalb dieses Zeitfensters (Freizeittarif) sind es 22,46 ct/kWh brutto. Die Abrechnung erfolgt monatlich im Nachhinein.

Mit dem Onlineantrag prüft der Netzbetreiber, in der Regel die Netz NÖ, ob der installierte „Smart Meter“ bereits Daten übertragen kann. Ist er es nicht, wird er via Fernwartung „kommunikativ“ geschaltet. Das sollte in einer „angemessenen Frist“ geschehen. Es kommt auf den Ort des Zählers an. Manche seien im Keller, wo eine Datenverbindung schwieriger hergestellt werden könne. „Jeder, der sich für den Smart Meter, kriegt innerhalb ein paar Tagen den Tarif“, verspricht jedenfalls Zach. Der EVN-Angebot kann jedenfalls bis Ende September online abgeschlossen werden.

Dass der Landesenergieversorger Angebotsbriefe an seine Kunden ausschickt, hat einen rechtlichen Grund. „Es braucht leider eine aktive Zustimmung, weil wir die Kunden nicht automatisch auf günstigere Tarife umstellen dürfen, selbst wenn der Tarif günstiger ist“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach auf NÖN-Nachfrage. Eine automatische Umstellung zugunsten des Konsumenten lässt das derzeitige Konsumentenschutzgesetz nicht zu.