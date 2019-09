Musste noch vor Jahren am Samstag im Supermarkt gearbeitet werden, so ist es heutzutage aber nicht einmal mehr notwendig, die eigenen vier Wände zu verlassen.

Das passive Einkommen

Wer nebenbei, also ohne einer direkten Arbeit nachzugehen, Geld verdient, der darf sich in diesem Fall über ein passives Einkommen freuen. Doch das heißt jetzt nicht, dass man nie dafür gearbeitet hat - vor allem zu Beginn muss man hier ausgesprochen viel Zeit und Energie investieren, damit es überhaupt zum Aufbau eines passiven Einkommens kommt.

Die Vorteile des passiven Einkommens liegen ganz klar auf der Hand: Arbeitszeiten sind flexibel, es tritt eine finanzielle Unabhängigkeit ein und es gibt zudem auch noch viel Potential nach oben. Jedoch handelt es sich um kein sicheres Einkommen - so kann man einmal mehr Geld verdienen, dann wieder weniger, mitunter kann es sogar Phasen geben, in denen gar nichts verdient wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man ein passives Einkommen schaffen kann. Zu beachten ist jedoch, dass man - vor allem zu Beginn - viel Zeit investieren muss.

T-Shirts verkaufen

Über www.spreadshirt.de oder www.shirtee.com kann man T-Shirts mit einem individuellen Design gestalten und diese dann zum Verkauf anbieten. Die Verdienstmöglichkeiten hängen hier natürlich auch vom Aufwand ab - je mehr unterschiedliche Designs geschaffen werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man hier auch Käufer findet.

E-Mail-Marketing

Bei dem sogenannten E-Mail-Marketing geht es darum, dass eine E-Mail-Liste aufgebaut wird, um in weiterer Folge eigene oder auch fremde Dienstleistungen bewerben zu können. So kann man auf die eigene Landing Page hinweisen, sodass es zu einer Umsatzsteigerung kommt. Jedoch ist bei dieser Variante etwas Eigenkapital erforderlich, da man sich für einen E-Mail-Marketing-Anbieter entscheiden muss, der dann die E-Mails auch verteilt. Dabei handelt es sich immer um eine kostenpflichtige Dienstleistung.

YouTube oder Twitch

Wer auf den Plattformen YouTube oder Twitch aktiv ist, kann mit Werbeanzeigen ebenfalls ein passives Einkommen erzielen. Jedoch braucht man hier extrem viel Durchhaltevermögen, weil es zu Beginn durchaus schwierig ist, eine entsprechende Reichweite aufzubauen. Wer also kreativ ist und zudem noch einen langen Atem hat, kann aber richtig viel Geld verdienen.

Das aktive Einkommen

Wer regelmäßig für das eigene Einkommen aktiv sein muss, der lukriert in diesem Fall ein aktives Einkommen. Hier werden die tatsächlich erbrachten Stunden vergütet oder man bekommt gegen Ende/Anfang des Monats eine im Vorfeld vereinbarte Summe überwiesen.

Bei einem aktiven Einkommen spricht man auch von einem sicheren Einkommen. Zudem geht man hier geregelten Arbeitszeiten nach. Zu beachten ist jedoch, dass man ohne Arbeit kein Geld erhält; des Weiteren gibt es nur sehr wenig Potential nach oben. Das heißt, die vereinbarte Summe, die Monat für Monat ausbezahlt wird, bleibt in der Regel unverändert.

In vielen Fällen kann die aktive Arbeit auch irgendwann einmal dafür sorgen, dass man ein passives Einkommen erhält - die harte Arbeit, die in Verbindung mit dem aktiven Einkommen steht, kann sich also durchaus einmal dahingehend lohnen, dass man in weiterer Folge dann auch ein passives Einkommen hat.

Instagram

Wer möchte nicht ein sogenannter Influencer werden? Man reist in die schönsten Länder der Welt und wird dafür noch bezahlt. Jedoch darf man sich nicht täuschen lassen: Nur die wenigsten Influencer schaffen es, derart erfolgreich zu werden. Dahinter steckt extrem viel Arbeit: Content, Follower, Partnerschaften, Werbung – nur dann, wenn extrem viel Zeit investiert wird, kann man auch erfolgreich werden.

Fotos verkaufen

Wer gerne fotografiert, der kann seine Schnappschüsse auch im Internet zum Verkauf anbieten. Über diverse Fotodatenbanken kann man die eigenen Bilder hochladen und darf sich sodann freuen, wenn diese von Dritten gekauft werden.

