Die Kulinarik-Initiative „So schmeckt Niederösterreich“ hat die Gelegenheit zum Anlass genommen und sich auf die Suche nach den beliebtesten Regionalläden des Landes gemacht.

„So schmeckt Niederösterreich“ bietet Betrieben eine Bühne

Der Wettbewerb „Regional laden des Jahres“ wurde heuer zum ersten Mal initiiert. „So schmeckt Niederösterreich“ hat im Frühjahr einen Aufruf an die KonsumentInnen gestartet, die Lieblings-Bauernläden, Selbstbedienungscontainer, Automaten oder Ab-Hof-Verkaufsräume in Niederösterreich zu nominieren. LadenbetreiberInnen konnten sich auch selbst für den Wettbewerb anmelden. Das Interesse konnte sich sehen lassen: Stattliche 90 Regionalläden nahmen teil, stolze 2.970 Nominierungen für den persönlichen Lieblingsregionalladen wurden eingereicht.

So sehen die Sieger aus

Eine unabhängige Jury hat im Juni getagt und die Top 10 ausgezeichnet. In den vier Vierteln und in Niederösterreich-Mitte wurden je zwei Läden mit und ohne Bedienung als Sieger auserkoren. Die GewinnerInnen durften sich über einen Jahresvorrat an „So schmeckt Niederösterreich“-Werbemitteln freuen und ein Fotoshooting bzw. einen Videodreh zur zusätzlichen Bewerbung ihres Angebotes in Anspruch nehmen.

Stephan Pernkopf zeichnet aus

Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf zollte den Betrieben Tribut und nahm höchstpersönlich die Auszeichnung vor. Im Rahmen der Veranstaltung lobte er die Betriebe für ihr regionales Engagement: „Die Regionalläden leisten einen wichtigen Beitrag für die Nahversorgung mit qualitativ hohen heimischen Lebensmitteln. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass dieses Angebot sehr geschätzt wird. Ich gratuliere Ihnen herzlich und freue mich, dass Ihnen mit dem innovativen Projekt eine verdiente Bühne geboten wird.“

www.pov.at

Die Wahl fiel der Jury nicht leicht. An die 3.000 Nominierungen für beinahe 100 Läden bilden die Vielfalt ab, die Niederösterreichs Landwirtschaft zu bieten hat. Die landwirtschaftlichen Betriebe punkten hier mit Unternehmergeist und Gründungswillen, ist doch in den letzten Jahren eine Vielzahl an neuen Verkaufsmöglichkeiten für regionale Lebensmittel entstanden. „Die Gründungsmotive für die LadenbetreiberInnen sind unter anderem die Sicherstellung der Nahversorgung in der Region und der direkte Kundenkontakt. Kaufmotive für Kunden sind kurze Transportwege zu den Regionalläden, eine große Auswahl an qualitativ hohen heimischen Lebensmitteln und das Einsparen von Verpackungsmaterial“, erläutert Barbara Sterkl, Leiterin von „So schmeckt Niederösterreich“.

„So schmeckt Niederösterreich“ empfiehlt vor dem nächsten Einkauf einen Blick auf die empfehlenswerten Läden zu werfen: www.soschmecktnoe.at informiert über regionale Einkaufsmöglichkeiten und Bauernmärkte.