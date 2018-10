Wirt sucht Bauer beim Markt der Vielfalt .

„So schmeckt Niederösterreich“ will bäuerliche Lebensmittelproduzenten bei der regionalen Vernetzung mit Wirten unterstützen. Dadurch sollen regionale Lebensmittel vermehrt in der Gastronomie Einzug halten. Ende Oktober gibt es dazu in NÖ einen „Markt der Vielfalt“.