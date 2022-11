Pro & Kontra Sollte man privat vorsorgen, um sich vor Altersarmut zu schützen?

Lesezeit: 2 Min PP Paloma Pöltinger

Foto: Shutterstock/Rodica Ciorba

D ie Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden in Zukunft mehr in die Pensionskassen einzahlen müssen, weil die Lebenserwartung steigt und die geburtenstarke Babyboomer-Generation in Pension geht. Gleichzeitig schrumpft die Anzahl der Erwerbstätigen. Geht sich das bei den Pensionen aus?