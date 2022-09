Sollten wir uns die Weihnachtsbeleuchtung heuer komplett sparen?

Werbung

PRO:

Herbert Greisberger, Geschäftsführer der Energie- und Umweltagentur des Landes (eNu):

Herbert Greisberger spricht sich gegen Weihnachtsbeleuchtung in der Energie-Krise aus. Foto: Doris Seebacher

„Die beste Kilowattstunde ist die, die erst gar nicht verbraucht wird, gerade in diesem herausfordernden Winter. Der Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung zählt zu den einfachsten Stromsparmaßnahmen, die Energieeinsparung und Umweltschutz ohne Komfortverlust für die Menschen verbindet. Wichtig ist neben der Energie- und Kosteneinsparung vor allem die Symbolwirkung. Indem wir heuer auf Weihnachtsbeleuchtung verzichten, wird uns bewusst, dass wir alle gefordert sind, Energie ganz bewusst einzusetzen. Im Stromverbrauch sind es eben viele kleine Schritte, die zum Erfolg führen - vom Kochdeckel über die Waschmaschine im Eco-Programm bis zum Weglassen der Weihnachtsbeleuchtung. Und gerade an Feiertagen, in denen viele Menschen schwer unter den hohen Energiekosten leiden, ist es auch ein sichtbarer Beitrag der öffentlichen Hand und der Betriebe zur Senkung des Energieverbrauches und der Energiepreise für alle."

KONTRA:

Karin Fidler, Vorsitzende des NÖ Landesverbands für Psychotherapie

Psychotherapeutin Karin Fidler spricht sich für Weihnachtsbeleuchtung aus - gerade in herausfordernden Zeiten. Foto: privat

"Nein, wir sollten die Weihnachtsbeleuchtung, die laut Experten ohnehin einen sehr geringer Anteil unseres Energieverbrauchs ausmacht, bewusst anbringen. Alternativ ist das mit Kerzen energiesparend in einem dekorativen Glas möglich. Auch im Hinblick auf unsere Psyche sprechen mehrere Gründe dafür: Mit der Advents- und Weihnachtszeit verbinden wir grundlegende Werte unserer Gesellschaft wie Liebe, Familie, Freundschaft, Frieden und Zusammenhalt. Die Weihnachtsbeleuchtung ist ein Teil der Einstimmung auf eine besonders freudvolle und ruhige Zeit. Die weihnachtliche Gestaltung des Umfeldes unterstützt, schneller in eine angenehme Stimmung der Ruhe, der Besinnung und des Innehaltens zu kommen. Unsere Psyche braucht entspannende Phasen, wo wir abschalten und den Blick bewusst auf das Schöne, das Miteinander und Füreinander richten."