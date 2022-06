Flugreisen werden teurer und riskanter: Darauf sollten Reisende achten

Werbung

Medienberichte über annullierte und verspätete Flüge in Europa inklusive Abfertigungschaos verunsichern niederösterreichische „Sommer-Aeronauten“: Sie bangen um ihre lang gehegten Urlaubsdestinationen und Flugreisen.

Hauptgrund für das Flug(hafen)-Chaos: Es fehlt akut an Personal am Boden und in der Luft - von der Passagierkontrolle, Flugzeugabfertigung bis hin zu den Flugbegleitern. Mitarbeiter wurden in der Pandemie entlassen und haben sich andere Jobs gesucht. Die fehlen jetzt in der gesamten Luftfahrbranche. Die Lufthansa will im Juli 900 Flüge innerhalb Europas und Deutschlands an den Drehkreuzen Frankfurt und München streichen. Auch Eurowings und Easyjet wollen Flüge nicht mehr anbieten.

Auch vermehrte Corona-Krankenstände sorgen für Personalnot

Zum generellen Personalschwund gesellen sich aktuell immer mehr Corona-Krankenstände: Allein bei der AUA mussten letztes Wochenende 94 von 706 Flügen annulliert werden und die Flieger am Boden bleiben, weil kein Personal zur Verfügung stand.

Im Gegensatz zu anderen europäischen Flughäfen sei der Flughafen Wien für die Reisehochsaison im Sommer gut aufgestellt, sagt Flughafen-Sprecher Peter Kleemann. Dank der Corona-Kurzarbeit in Österreich habe man die Belegschaft gut halten können. Mit 80 Prozent des Vor-Corona-Personalstands könne der Airport damit das aktuelle und auch das für Sommer erwartete Passagieraufkommen – gerechnet wird mit bis zu 75 Prozent des Vor-Krisen-Niveaus – gut abdecken.

Ausreichend Zeit für Abflug einplanen

Dass sich „Unregelmäßigkeiten“ auf anderen Flughäfen auch in Wien auf einzelne Flüge auswirken könnten, sei aber nicht ausgeschlossen. Kleemann empfiehlt Flugreisenden im Anlassfall bei den jeweiligen Airlines den Status der gebuchten Flüge abzufragen und jedenfalls ausreichend Zeit für den Abflug einzuplanen.

Chronische Personalnot ist auch bei den Austrian Airlines (AUA) dank Kurzarbeit und 150 Neuanstellungen beim Kabinenpersonal kein Thema, im Gegensatz zum Mutterkonzern Lufthansa und anderen Airlines. Sehr wohl leide das Unternehmen aber an den Versorgungsproblemen der Raffinerie Schwechat nach einem Unfall Anfang Juni, sagt AUA-Chefin Annette Mann. Die Versorgungsprobleme würden dazu führen, dass die Flugzeuge „auf Vorrat“ betankt würden, was das Fluggewicht erhöhe und somit zu einem Mehrverbrauch führe.

Generell vermiest der hohe Kerosinpreis der Fluglinie heuer die „schwarze Null“. Nach Sparrunden in der Vergangenheit schraubt die AUA nun an den Ticketpreisen. „Unsere einzige Chance auch wieder profitabel zu werden, ist es natürlich, die Ticketpreise zu erhöhen. Man wird das auch in Zukunft spüren, Fliegen wird teurer“, sagt Mann. Kurzstrecken werden um ein paar Euro teurer, Langstrecken kosten bis zu 100 Euro mehr.