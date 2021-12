Niederösterreichs Geschäfte können am Sonntag öffnen

Am 19. Dezember von 10 bis 18 Uhr wird einigen Geschäften die Öffnung ermöglicht. Die Möglichkeit der einmaligen Sonntags-Öffnung betrifft ausschließlich jene Branchen, die während der Zeit des vergangenen Lockdowns geschlossen halten mussten. Die Regelung gilt also etwa nicht für Supermärkte und Drogerien.

Beschäftigt werden dürfen an diesem Tag nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich freiwillig melden. Diese verdienen das Doppelte und bekommen einen extra freien Tag. Lehrlinge dürfen am 19. Dezember nicht beschäftigt werden.

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) unterzeichneten dazu die entsprechende Verordnung. Die Sozialpartner haben sich auf eine Ausnahmeregelung geeinigt, ein Teil des durch den Lockdown entgangenen Weihnachtsumsatzes kann so nachgeholt werden.

"Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Menschen in unserem Bundesland von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würden. Damit halten sie Wertschöpfung im Land und sichern so Arbeitsplätze in Niederösterreich“, betont Danninger. In Niederösterreich waren rund 4.500 Geschäfte im Einzelhandel mit 25.000 Beschäftigten von den Lockdown-Schließungen betroffen.