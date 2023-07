Sonnenkraft Vorjahresrekord übertroffen: Hunderte neue PV-Anlagen gingen ans Netz

Immer mehr Menschen lassen sich PV-Anlagen auf ihren Dächern errichten - wie auch die neusten Zahlen von Netz NÖ zeigen. Foto: Netz NÖWurnig

Werbung

D ie Landsleute setzen auf Sonnenkraft. Im ersten Halbjahr wurden drei Mal so viele PV-Anlagen errichtet wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In Summe erzeugen 22.076 neue Anlagen „sauberen“ Strom in Niederösterreich. Spitzenreiter beim PV-Ausbau sind die Bezirke Korneuburg, St. Pölten-Land und Wiener Neustadt.

Die Sonnenkraft boomt. Schon im Vorjahr haben sich viele Menschen Photovoltaik-Anlagen auf ihren Dächern errichten lassen. Im ersten Halbjahr 2023 konnten die Rekordwerte noch einmal gesteigert werden. In vielen Bezirken wurden über drei Mal so viele PV-Anlagen errichtet wie von Jänner bis Juni 2022. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2022 wurden, relativ betrachtet, heuer in Korneuburg die meisten neuen PV-Anlagen bei Netz NÖ angeschlossen (+ 370,42 Prozent). Darauf folgen St. Pölten Land (+360,84 Prozent) und Wiener Neustadt (+364,52 Prozent). In absoluten Zahlen gibt es die meisten neuen PV-Anlagen in Neunkirchen mit 1.605 fertiggestellten, gefolgt von Melk (1.591) und Gänserndorf (1.501). „An manchen Tagen übersteigt allein die Produktion aus Sonnenkraft den Gesamtstromverbrauch in Niederösterreich”, sagt EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer. Erst kürzlich wurde die Leistung aller vier niederösterreichischen Donaukraftwerke von 1.000 Megawatt durch Sonnenstrom übertroffen. Im Zuge ihrer laufenden Innovations-, Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten wird seitens des Netzes NÖ versucht, den überschüssigen Öko-Strom sinnvoll zu nutzen, wie beispielsweise bei Batteriespeichern oder der E-Mobilität. Um die rund 844.000 in ihr Netz einspeisenden Kundenanlagen versorgen zu können, verfügt das Netz NÖ über ein Leistungsnetz mit einer Gesamtlänge von etwa 54.000 Kilometern Mittel- und Niederspannungsleitungen und 1.400 Kilometer Hochspannungsleitungen.