Vervierfachung der einspeisenden Photovoltaik-Anlagen in NÖ

Werbung

Insgesamt verzeichnete die Netz NÖ, eine 100-prozentige Tochter der EVN AG, im Februar über 5.000 PV-Anträge und 2.466 fertig gemeldete Anlagen. Das entspricht – verglichen mit Februar des Vorjahres – einer Verdoppelung bei den Netzzugangsanträgen und fast einer Vervierfachung bei den fertiggestellten Anlagen.

Das Plus zieht sich über das gesamte Land. In allen Bezirken wurden mehr PV-Anlagen beantragt und fertiggestellt als im selben Monat des Vorjahres. Besonders gefragt ist Sonnenstrom zurzeit in Hollabrunn. Hier gab es bei den Anträge eine Zuwachsrate von 356 Prozent. Das ist prozentuell gesehen das stärkste Plus aller Bezirke, gefolgt von Bruck/Leitha mit einem Plus von rund 330 Prozent.

Bei der Anzahl der Fertigstellungsmeldungen verzeichnete Gmünd mit einer Zuwachsrate von 680 Prozent prozentuell gesehen das größte Plus, gefolgt von Korneuburg (plus 557,8 Prozent). In absoluten Zahlen betrachtet wurden im Bezirk St. Pölten-Land im Februar die meisten PV-Anlagen neu beantragt (504) und fertiggestellt (238).

„Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht in Sicht“, heißt es von Netz NÖ. Insgesamt speisen mittlerweile über 68.000 PV-Anlagen in das Netz der Netz NÖ ein. „25 Prozent der Sonnenkraftwerke Österreichs befinden sich hier in Niederösterreich“, freut sich EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer.