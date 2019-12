In den SAM NÖ Sozialmärkten – oder soogut-Sozialmärkten, wie sie seit Juni 2018 heißen – können Menschen einkaufen, die sich in finanziell schwierigen Situationen befinden.

Bis vor zwei Jahren hat das AMS NÖ die Märkte mit einer Projektförderung unterstützt; nach dem Ausstieg des AMS hat das Land NÖ die Förderung für ein Jahr übernommen, jetzt fällt auch die weg.

Für die soogut-Sozialmärkte heißt das, dass sie sich um 40 bis 50 Mitarbeiterinnen „verschlanken“ müssen, wie das Unternehmen mitteilt. Per September waren rund 80 Mitarbeiter beschäftigt – zumeist solche, die am Arbeitsmarkt nur schwer Fuß fassen konnten. „Diese Menschen können wir künftig nicht mehr oder nur mehr in geringer Anzahl beschäftigen“, sagt soogut-Geschäftsführer Wolfgang Brillmann.

20 Unterstützer pro Standort notwendig

27.000 armutsgefährdete Menschen, unter ihnen rund 11.000 Kinder, profitieren vom Angebot der Sozialmärkte. Sieben davon gibt es in NÖ, dazu drei Verkaufsstellen. In den bestehenden Märkten arbeiten jetzt schon viele Freiwillige mit. In Zukunft wird man davon mehr brauchen: „Pro Standort werden zusätzlich in etwa 20 Menschen gesucht, die bereit sind, uns zu unterstützen. Insgesamt sprechen wir von 150 Menschen, die wir in ganz Niederösterreich suchen. Nach oben hin wird selbstverständlich keine Grenze gesetzt“, sagt Pressesprecherin Ursula Oswald.

Der Zustrom zu den bestehenden Märkten ist steigend: Wurden von Jänner bis August 2018 134.879 Einkäufe verzeichnet, waren es im Vergleichszeitraum 2019 bereits 143.974 Einkäufe.

Freiwillige Spenden sind für die Sozialmärkte unverzichtbar, denn ab 2020 müssen sie aus Eigenerwirtschaftung und durch Spendengelder finanziert werden. Bereits jetzt helfen auch viele Professionisten, etwa, wenn es um Sponsoring für Anschaffungen und die Instandhaltung der Märkte geht.

Nähere Infos: www.soogut.at