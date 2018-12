„Wir wollen das Ö3-Weihnachtswunder unterstützen“, so lautete die Idee einiger Spar-Lehrlinge aus St. Pölten. Gemeinsam wurde dann sofort an der Umsetzung dieses Plans getüftelt. Das Ergebnis – eine Keks- und eine Lebkuchen-Kreation, die von den InterSpar-Bäcker-Lehrlingen produziert und von allen Spar-Lehrlingen in St. Pölten verkauft wird. Der Erlös aus dem Keks-Verkauf geht zu 100% an das Ö3-Weihnachtswunder.

Seit 7. Dezember sind die Kekse und Lebkuchen aus der St. Pöltner InterSpar-Bäckerei in allen Spar-, EuroSpar, Spar-Gourmet und InterSpar Filialen in St. Pölten erhältlich. Unter dem Titel „Keks-Wunder“ und „Lebkuchen-Wunder“ gibts eine Auswahl feinster Kekssorten (250 g um € 5.-) bzw. aromatischer Lebkuchen (3 Stk. um € 3.-).

Voller Einsatz für das gemeinsame Projekt

Zusätzlich verkaufen die Spar-Lehrlinge ihre Produkte auch mit einem Verkaufsstand in Form eines Lastenrades vor der Spar-Gourmet Filiale in der St. Pöltner Kremser Gasse 21. „Wir freuen uns, das Ö3-Weihnachtswunder mit unserem Einsatz unterstützen zu können. Einsatz zahlt sich immer aus, besonders aber wenn es für einen guten Zweck ist,“ so Spar-Lehrling Anne Moosbacher.

„Das Ö3 Weihnachtwunder hat unter den Wirtschaftstreibenden in Niederösterreich und in der Stadt St. Pölten eine bemerkenswerte Solidaritätswelle ausgelöst. Umso schöner ist es, dass ein führendes Unternehmen der Landeshauptstadt diese wichtige Aktion so tatkräftig unterstützt. Kaufen Sie diese Leckereien: Hier sollte man ausnahmsweise bei den Kalorien nicht Sparen, kommt doch der gesamte Erlös Bedürftigen zugute“, sagt Bürgermeister Mag. Matthias Stadler.