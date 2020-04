Der Generaldirektor-Stellvertreter der Raiffeisen-Landesbank, Reinhard Karl, ist ab heute, 1. April, neuer Obmann der Sparte Banken und Versicherungen der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Er löst damit den Scheibbser Johann Vieghofer ab, der das Amt seit Juli 2011 bekleidete.

„Mit Reinhard Karl konnten wir eine erfahrene Persönlichkeit als Spartenobmann ge-winnen. Gerade in dieser schwierigen Zeit ist es wichtig, verantwortungsvoll und mit Weitblick zu handeln“, gratulieren Wirtschaftsbund-Landesobmann Wolfgang Ecker und Wirtschaftsbund Direktor Harald Servus zur neuen Funktion.

Der neue Spitzenfunktionär der WKNÖ ist bei der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien bereits seit 2009 im Vorstand tätig. Der 55-Jährige lebt in Wien und ist seit 2015 Mitglied des Fachverbandsausschusses Raiffeisenbanken in der Wirtschaftskammer Österreich. In der WKNÖ ist Karl seit 2010 Vorsitzender der Fachvertretung der Raiffeisenbanken und seit 2015 Mitglied in der Sparte Banken und Versicherungen.

Susanne Übellacker folgt Helmut Schedlmayer

Neben Karl treten auch drei weitere neue Obleute heute ihre Funktion an: Susanne Übellacker aus Purgstall an der Erlauf übernimmt die Fachgruppe Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandel. Sie ist seit 2010 Berufsgruppensprecherin der Fachgruppe Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandel und seit 2015 auch Fachgruppen-Obmann-Stellvertreterin. Sie folgt in der Funktion dem Loosdorfer Helmut Schedlmayer, der das Amt seit 2010 innehatte.

Johannes Schachenhuber ist neuer Obmann der Fachgruppe Weinhandel

Johannes Schachenhuber ist neuer Obmann der Fachgruppe Weinhandel. Der Niederrußbacher wurde im Juni 2019 Obmann-Stellvertreter und sitzt seit 2010 im Ausschuss der Fachgruppe. Er folgt dem Kremser Franz Ehrenleitner, der die Funktion seit 2002 ausübte.

Susanne Kraus-Winkler feiert ein Comeback als Obfrau der Fachgruppe Hotellerie

In der Fachgruppe Hotellerie feiert Susanne Kraus-Winkler aus Groß-Enzersdorf als Obfrau ein Comeback. In dieser Funktion war Kraus-Winkler bereits von 1995 bis 2015 tätig. Nun übernimmt sie die Funktion von der Schwechaterin Doris Reinisch.

„Wir danken den scheidenden Funktionären für den jahrelangen Einsatz im Sinne un-serer Unternehmerinnen und Unternehmer. Den neuen Spitzenfunktionären wünschen wir für ihre neue Funktion alles Gute“, betonen WBNÖ-Landesobmann Wolfgang Ecker und WBNÖ-Direktor Harald Servus.