Licht ins Dunkel: Wieder Rekord-Ergebnis der NÖN

Seit Jahrzehnten beteiligt sich die NÖN an der Aktion „Licht ins Dunkel“. Stets mit Erfolg - in den letzten beiden Jahren aber mit Rekord-Ergebnissen. 150.000 Euro waren es 2020, die am Heiligen Abend auf dem NÖN-Spendenkonto eingelangt waren. „Wir haben nicht erwartet, dass wir diesen Rekord noch übertreffen können“, freuten sich Fahrnberger und Lohninger bei der Spenden-Übergabe im ORF-Landesstudio. Heuer waren es 170.000 Euro: „Ein riesengroßes Dankeschön an die Leserinnen und Leser der NÖN. Sie haben diesen Erfolg mit ihren Spenden erst möglich gemacht und ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt.“

Mit dem Geld werden ausschließlich Projekte in Niederösterreich unterstützt. Mit dem Heiligen Abend ist die Aktion aber noch nicht abgeschlossen - geholfen werden kann weiter. Insgesamt kamen bei der letzten NÖN-Aktion für „Licht ins Dunkel“ mehr als 263.000 Euro zusammen. Ein Rekord, der nach der großartigen Zwischenbilanz bald fallen könnte.