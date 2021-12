Matador-Chef Michael Tobias: „Genauigkeit schützt uns vor Fernost"

NÖN: Die legendären Bausteine mit den gebohrten Löchern des Wieners Johann Korbuly sind heuer 120 Jahre alt geworden. Seit 1996 sind Sie der Matador-Mann. Wie begehen Sie dieses Erbe?

Michael Tobias: Matador wurde vor 120 Jahren patentiert, kam aber erst 2 Jahre später (1903) auf den Markt. Für uns ist dieses Datum das eigentliche Jubiläumsdatum. Wir haben daher noch 2 Jahre Zeit uns darauf vorzubereiten, können uns aber hier jedenfalls einen Jubiläums-Sonderbaukasten vorstellen.

Matador ist 1986 vom Markt verschwunden. Damals im Besitz von Kurt Falk. Warum haben Sie die Marke gekauft?

Tobias: Ich habe für meine Kinder versucht, Matador zu kaufen, weil ich es schon aus meiner Kindheit kenne und es immer als gutes Spielzeug empfunden hab. Im Zuge einer beruflichen Veränderung bin ich auf die Idee gekommen, etwas wie Matador zu machen, weil mir das am Spielzeugmarkt gefehlt hat. Recherchen haben mir gezeigt, dass ich nicht der Einzige war, dem Matador fehlte.

Sie produzieren jetzt in Waidhofen a. d. Thaya.

Tobias: Ja, nachdem ich die Markenrechte 1996 erworben habe, baute ich in wenigen Jahren eine Produktion auf. Zuerst produzierten wir mit einer externen Firma in Tschechien, dann mit einer Gmünder Waidhofener Tischlerei und schließlich selbst mit den Originalmaschinen, die wir aufwendig revitalisiert haben. Wir beschäftigen 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ohne den hohen Maschinierungsgrad von der Produktion bis zum Einzählen der Kleinteile könnten wir in Österreich nicht wirtschaftlich produzieren.

Sehen Sie Potenzial für weitere Spielzeughersteller in NÖ?

Tobias: Ich glaube, dass sich die Marktposition von ökologischem, nachhaltig produzierten guten Spielzeug verbessert. Der Preis und das Spielzeug aus Fernost werden weiterhin eine Rolle spielen, aber im Bewusstsein der Bevölkerung ist etwas nachhaltig hängengeblieben. Es wird heute sehr viel Spielzeug angeboten, wo halt die eigenen Kinder beschäftigt werden, weil keiner mehr Zeit für sie hat. Umso wichtiger ist es, dass sie neben der Beschäftigung ihr handwerkliches Geschick, das kreative, dreidimensionale Denken und vieles mehr üben. Sinnhaftes Spielzeug, aus denen Kindern auch einen Nutzen ziehen – das macht unsere Zukunftsperspektive durchaus erfreulich.

Zählen Sie sich also in Zeiten von Spielemangel aus Fernost zu den Corona-Gewinnern?

Tobias: Schwer zu sagen. Wir haben in der Corona-Zeit viele unserer Geschäftskontakte wie den Fachhandel oder Großdistributoren weltweit nicht beliefern können. Als niederösterreichisches Kleinunternehmen mit zehn Mitarbeitern sind wir aber von guten Distributoren im In- und Ausland abhängig. Natürlich konnten wir durch den Onlinehandel vieles wettmachen. Aber nicht alles.

Wie rechtfertigen Sie den höheren Preis im Vergleich zur asiatischen Konkurrenz?

Tobias: Oberflächig gesehen ist Matador ein Holzspielzeug. Eigentlich ist aber ein sehr technisches, ökologisches Konstruktionsspielzeug. Aufgrund der sehr engen Toleranzen – wir produzieren im Fünfhundertstel-Millimeter-Bereich - kann es nicht einfach in Fernost nachproduziert werden. Würden wir größere Toleranzen verwenden, wäre Matador nicht mehr spielbar. Bei einem größeren Bauwerk würde es nicht mehr zusammenpassen. Unsere Genauigkeit und das technische Know-how schützt uns vor dem Fernostmarkt. Das schafft die Konkurrenz einfach nicht.

Wie entstehen eigentlich neue Bauanleitungen?

Tobias: Beim Schachtellayout mit dem hölzernen Hammer als Markenzeichen kooperieren wir mit privaten Grafikstudios und mit der Design-Universität St. Pölten. Was die Bauideen und Anleitungen betrifft, da kommen viele Ideen aus dem eigenen Haus und von außen. Das ist ein ständiger, wachsender Modellbereich, der sich auch auf unserer Website widerspiegelt.

Planen Sie in naher Zukunft Neuinvestitionen oder anderweitige Projekte?

Tobias: Unser Plan für die nahe Zukunft beinhaltet in erster Linie, Marktanteile zu gewinnen und unseren Exportanteil weiter zu erhöhen. Hier gibt es noch ein großes Potenzial für unser Wachstum. Unser Maschinenpark würde mehr als eine Verdoppelung der Absatzmenge zulassen – daher sind Investitionen in die Produktionsanlagen zur Zeit weder notwendig noch vorgesehen.