Spritmangel Produktion in Pischelsdorf: Agrana könnte Ethanol-Anteil erhöhen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Foto: AGRANA

A n den heimischen Zapfsäulen wird Benzin mit einer Beimischung von fünf Prozent Ethanol abgegeben, in Deutschland hingegen wird als Alternative zum herkömmlichen Benzin auch E10, also Benzin mit zehnprozentigem Ackertreibstoff-Anteil verkauft. Laut dem heimischen Ethanol-Produzenten Agrana wäre ein Umstieg von E5 auf E10 "binnen weniger Monate umsetzbar." Die für E10 benötigte Ethanol-Menge wird bereits seit 2008 in Pischelsdorf bei Zwentendorf produziert, so die Agrana zur APA.