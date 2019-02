Die ÖBB gehören mit aktuell rund 1.900 Lehrlingen und 22 unterschiedlichen Lehrberufen zu den größten Ausbildungsbetrieben im Land. Als Ausbilder in technischen Berufen sind die ÖBB sogar die klare Nummer eins: Im kommenden Lehrjahr werden österreichweit, in den insgesamt neun Lehrwerkstätten, so viele technische Lehrlinge ausgebildet wie in keinem anderen Unternehmen.

40 Ausbildungsplätze in der Lehrwerkstätte St. Pölten

In Niederösterreich verfügen die ÖBB über eine eigene Lehrwerkstätte in St. Pölten. Für 2019 stehen dort insgesamt 40 Lehrstellen zur Verfügung. Die angebotenen Lehrberufe reichen von Elektrotechnik – Anlagen- und Betriebstechnik, Gleisbautechnik bis hin zu Mechatronik – Automatisierungstechnik.

ÖBB, Marek Knopp

Alle Informationen zu den angebotenen Ausbildungen und der Bewerbung sind unter karriere.oebb.at/lehrberufe zu finden. Die ÖBB-Ausbildungsplätze sind begehrt, deshalb sollte man sich mit der Bewerbung nicht mehr allzu lange Zeit lassen.

Lehre mit Zukunftsperspektive

Jugendliche, die eine Lehre bei den ÖBB beginnen, bekommen eine interessante und hochwertige Ausbildung, die sie bestens auf die Herausforderungen im Berufsleben vorbereitet.

Zudem bieten die ÖBB ihren Lehrlingen ein faires Gehalt, jede Menge Zusatzangebote und 5.000 km Freifahrt durch ganz Österreich. Darüber hinaus wird auch die Lehre und Matura unterstützt, womit die Tür zu Universitäten und Fachhochschulen offensteht.