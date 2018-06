Als Lukas Renz vor vier Jahren in einem Café in Bahrain saß, ahnte er nicht, dass in diesem Moment der Grundstein für „Bärnstein“, den natürlichen Muntermacher von Martin Paul und ihm gelegt war.

NÖN

Aus der Essenz Grünen Kaffees mit heimischen Zutaten entwickelte das Jungunternehmen aus St. Pölten „die nächste Generation des Kaffees“, so Renz. In der 330 Milliliter großen Glasflasche verpackt das Duo in entsprechendem Style nicht nur ein Stück Heimat, sondern auch seine Werte: Regionalität, Nachhaltigkeit, gesunder Genuss und Frische. Gewürzt mit Zielstrebigkeit, Unmengen an Herzblut, viel Arbeit und wenig Freizeit verkaufen sie mittlerweile mehr als 200.000 Flaschen im Jahr – nicht nur in Österreich, sondern auch zunehmend international.

„Ferne Abenteuer und heimische Vertrautheit“

Begonnen hat es mit einem „grünen Zeug“, wie Lukas Renz erzählt, das er in einem Café in Bahrain irrtümlich serviert bekam, nachdem er einen „arabic coffee“ bestellt hatte. Eine Art Gewürztee, der ein „richtiger Puscher“ war. Das fiel Renz Monate später im Lokal „Vagötz‘ God“ von Martin Paul in St. Georgen wieder ein. Immer wieder standen die beiden – damals noch als frischgebackene Absolventen der Tourismusschule in St. Pölten – in der kleinen Küche und versuchten, neue Getränke für die Gäste des „Vagötz’ God“ zu kreieren: „Wir haben damals bemerkt, dass die Leute neue, innovative Getränke haben wollen, die auch ein bisschen anders sein können.“

Mit Trichtern, Gläsern, Krügen und unzähligen Notizzetteln mischten sie zusammen, was ihnen in den Sinn kam. Bis sie schließlich zum ersten Mal das tranken, was Bärnstein heute ist. Eine Erfrischung aus Grünem Kaffee mit heimischen Zutaten: Aus Dirndl, Holunderblüten, Quitte, Verjus und Hibiskus entsteht „ein Muntermacher, der das ferne Abenteuer und die heimische Vertrautheit verbindet“, erklärt Renz.

Fruchtig, natürlich und munter zieht das Erfrischungsgetränk Bärnstein, seit der Gründung des Unternehmens von Martin Paul und Lukas Renz im Jahr 2015, durch Österreich. | Bärnstein

Die Idee war da – beide waren damals erst 19 Jahre alt – aber was jetzt? Eine Firma musste gegründet, ein Lebenstechnologe und ein passendes Abfüllunternehmen gefunden werden. „Und noch viele weitere Tausende Dinge. Wir hatten zunächst absolut keine Ahnung“, erinnern sich die beiden 22-Jährigen schmunzelnd zurück. Aber sie ließen nicht locker, setzten auf regionale Produkte, auf Bio, auf Fairness und entwickelten Schritt für Schritt die Marke Bärnstein.

„Unser Zugang soll nicht so sein, wie der der anderen. Wir wollen uns abheben – mit Werten, mit Persönlichkeit.“ Beständig verfolgten sie ihre „bärnstarke“ Idee, ohne sich dabei unterkriegen zu lassen: „Wir wissen auch heute manchmal nicht, was wir tun, aber wir gestehen uns ein, Fehler zu machen“, verrät Renz und fügt hinzu: „Einreden lassen wir uns nichts. Beraten ja, aber nicht verunsichern!“

„Unser Zugang soll nicht so sein, wie der der anderen. Wir wollen uns abheben – mit Werten, mit Persönlichkeit.“Lukas Renz, Bärnstein-Gründer

Nach Stunden voller Arbeit, Hochs und Tiefs wurden schließlich im Sommer 2015 die ersten 6.000 Flaschen in einem kleinen Unternehmen in Amstetten abgefüllt und an rund zehn Gastronomen in Niederösterreich verteilt. Innerhalb von drei Wochen war Bärnstein ausverkauft. „Wir waren sprachlos“, erzählt Renz. „Aber wir wussten nicht, wie wir weiter-

machen sollten“. Weil das Geld fehlte und ihnen keine Bank einen Kredit gab. Von ihren Eltern wollten sie keines annehmen, da sie es aus eigener Kraft schaffen wollten. Der Verlockung, Investoren ebenso wie Angeboten großer Lebensmittelkonzerne nachzugeben, stellte keine Option für die St. Pöltner dar. Bärnstein solle in der Art und Geschwindigkeit wachsen, wie sie sich das vorstellen: „Damit das, was die Marke ausmacht, nicht verloren geht.“

Unter den besten 100 Jungunternehmen

Antrieb gab die Teilnahme an mehreren Wettbewerben, bei denen sie eine Auszeichnung nach der anderen einheimsten: zur innovativsten Geschäftsidee beim Wettbewerb „120 Sekunden“, bei der Falstaff-Verkostung „Innovative Softdrinks aus Österreich“ oder auch die Aufnahme in die Rangliste der hundert besten Jungunternehmen Österreichs beim GEWINN-Jungunternehmer-Wettbewerb.

Die mediale Präsenz, die mit dem Erfolg einzog, ermöglichte einen weiteren Füllauftrag: „Sau- knapp war das damals“, können es Renz und Paul heute schon entspannter sehen, denn mittlerweile kann Bärnstein in mehreren Lokalen – „die so ticken, wie wir und hinter der Marke stehen“ – in NÖ, Wien, Burgenland und Oberösterreich bestellt werden. Und: In allen Gourmet-Märkten von SPAR in NÖ und Wien gekauft werden.

Die Basis ist Grüner Kaffee, die Draufgabe der Geschmack von Dirndl oder Quitte: der natürliche Muntermacher „Bärnstein“. | Bärnstein

Mittlerweile haben die „Bärnbrüder“ erwachsene Freunde gefunden und werden mit Gin, Whiskey oder auch im Mojito zu hochwertigen Longdrinks und Cocktails gemixt. Die Kooperationen mit alkoholischen Getränkemarken im Speziellen sowie der Ausbau der Marke im Ganzen ist auf Schiene.

Der „bärnstarke“ Weg von Renz und Paul in den vergangenen Jahren war kein einfacher: Zwischen Buchhaltung, Marktstrategien und Lieferplänen studiert Renz auch noch „Tourismus and Leisure Management“ an der IMC FH Krems, während Paul aktuell seinen Präsenzdienst ableistet. Ohne dabei ihr Ziel aus den Augen zu verlieren, wollen die beiden sich und ihr Unternehmen auch in Zukunft „bärnstark“ weiterentwickeln.

von Carina Rambauske/NÖN-Sonderjournal-Redaktion