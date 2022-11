St. Valentin Regen auf Knopfdruck für Tests mit automatisierten Fahrzeugen

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Mr Twister/Shutterstock.com

A uf der Teststrecke für automatisiertes Fahren in St. Valentin (Bez. Amstetten) ist am Mittwoch eine neue Outdoorberegnungsanlage in Betrieb genommen worden.