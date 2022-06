Vier NÖ-Betriebe wurden bundesweit für "Familienfreundlichkeit" gekürt

Werbung

15 NÖ-Unternehmen wurden am 2. Mai wurden im Rahmen des NÖ Landeswettbewerbs zum „Familienfreundlichen Betrieb“ gekürt. Nun räumten auch beim Staatsbewerb "Familie & Beruf" vier der im NÖ-Landesbewerb erstplatzierten Unternehmen ab. Die Prämierung ging am Dienstag im Museumsquartier in Wien über die Bühne.

Die IT Management & Coaching GmbH aus Ybbsitz (Bezirk Amstetten) wurde im Staatsbewerb in der Kategorie Kleinbetriebe Erster. Der Elektro- und Automatisierungstechnik-Spezialist ESA Elektro Automation aus Viehdorf (Bezirk Amstetten) belegte in der Kategorie Mittelbetriebe den zweiten Platz und die Biku GmbH & CoKG aus St. Pölten den dritten Platz. Und die SONNENTOR Kräuterhandels GmbH aus Sprögnitz (Bezirk Zwettl) errang den dritten Platz in der Kategorie Großbetriebe.

Die Gewinner-Unternehmen punkteten sowohl im vergangenen Landeswettbewerb als auch im Staatsbewerb "Familie & Beruf" mit besonders familienfreundlichen Maßnahmen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Angeboten wie flexible Arbeitszeitmodelle und Beschäftigungsformen, Karenz und Wiedereinstieg, Weiterbildungsmöglichkeiten, einer beispielhaften Informationspolitik und Unternehmenskultur.

Familien- und Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist erfreut über die Auszeichnungen der NÖ-Unternehmen. Es sei der Familienlandesrätin ein Anliegen vorallem familienfreundliche Unternehmen als Vorbilder für andere vor den Vorhang zu holen, heißt es in einer Presseaussendung. „Sie sind ein wichtiges Rädchen im Maßnahmenrad das Niederösterreich setzt, um die Menschen im Land zu unterstützen und leisten mit ihren familienfreundlichen Angeboten einen wesentlichen Beitrag für die Familien im Familienland Niederösterreich", so Teschl-Hofmeister.

Link: Staatspreis Familie und Beruf