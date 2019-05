Ihre Ausbildung absolvierte die Gewinnerin Theresa Glaser im Studio "Alex Haargenau" bei Alexandra Jurin in Mank (Bezirk Melk), derzeit frisiert sie im Haarstudio "Doris & Style" von Doris Heigl in St. Georgen (Bezirk St. Pölten). Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Staatsmeisterschaften der Friseure konnten sich zudem für die Ausscheidungswettkämpfe für die "Euro Skills", die 2020 in Graz stattfinden, qualifizieren.

Der Bundesinnungsmeister der Friseure, Wolfgang Eder, war sehr zufrieden mit den im Bewerb gezeigten Leistungen: "Karriere mit Lehre ist kein leeres Schlagwort", sagte Eder. Die niederösterreichische Landesinnungsmeisterin der Friseure, Silvia Rupp, zählt den Friseur zu den attraktivsten Berufen: "So viel Abwechslung wie bei uns gibt es kaum in einer anderen Branche", sagte Rupp.

Nachwuchs-Friseure werden dringend gesucht

Trotzdem werden in der Friseurbranche dringend Lehrlinge gesucht. Einen Grund dafür sieht Landesinnungsmeisterin Silvia Rupp in der mangelnden Bereitschaft Jugendlicher am Samstag zu arbeiten.

Gesamt: gute Lehrlingszahlen in NÖ

Auch Wirtschaftskammer-Präsidentin Sonja Zwazl war begeistert und ist erfreut über den allgemeinen Aufwind von Lehrstellen: "Das zeigen uns die Lehrlingszahlen. Ein Plus von 5,6 Prozent im ersten Lehrjahr ist sehr erfreulich", sagte Zwazl. Beim Lehrlingszuwachs liegt Niederösterreich bundesweit an erster Stelle. Denn in Niederösterreich gibt es einen Zuwachs von 2,1 Prozent aller Lehrlingsstellen.