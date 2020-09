In keinem anderen Bundesland gibt es so viele Umweltverträglichkeitsverfahren – kurz UVP-Verfahren – wie in NÖ. Darin werden die Auswirkungen von Projekten auf die Umwelt beurteilt. Vor einem Jahr wurde in den Verfahren – unter heftigem Gegenwind von Umweltschutzorganisationen – eine neue Partei installiert: Der Standortanwalt der Wirtschaftskammer.

Seit Juli 2019 ist in NÖ Christoph Pinter tätig. Er bringt die positiven volkswirtschaftlichen Effekte wie Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt oder steuerliche Aspekte von Großprojekten wie der S1 oder Windparks in Genehmigungsverfahren ein.

Das Ziel, das die WKNÖ damals ausgegeben hat, die Verfahren zu beschleunigen, wurde aber nicht erreicht. „In der jetzigen Konstruktion können Verfahrensdauern nicht beeinflusst werden“, sagt Pinter. Er fordert daher eine gesetzliche Regelung, dass die Behörde das Ermittlungsverfahren beendet, wenn sie eine Entscheidungsgrundlage sieht. Zudem einen Zeitplan für Verfahren, um reine Verzögerungstaktiken zu verhindern.