Es ist die größte Lehrlingsoffensive, die Niederösterreich je gesehen hat: Ab 1. Jänner 2019 erhält jeder Niederösterreicher unter 25 einen Ausbildungsplatz. Möglich macht das die NÖ Ausbildungsgarantie, die eine Breite an Maßnahmen bündelt und in Summe 6.964 Plätze eröffnet. Insgesamt werden dafür 46 Millionen Euro vom AMS und dem Land NÖ bereitgestellt.

„Wir wollen mit diesen Projekten eine sichere berufliche Zukunft für unsere Jugend schaffen und gleichzeitig den Fachkräftebedarf sichern“, betonen Landesrat Martin Eichtinger und AMS-Chef Sven Hergovich.

Konkret beinhaltet die NÖ Ausbildungsgarantie drei Programme. Zum einen die Jugendbildungszentren (11,2 Millionen Euro): Ab Jänner 2019 wird an sieben Standorten (Amstetten, Krems, Gmünd, St. Pölten, Wiener Neustadt, Wien 22 und 23) 4.600 Jugendlichen der Einstieg in eine Lehre, eine andere berufliche oder schulische Qualifizierung oder in den Beruf ermöglicht. In Form von „Camps“ werden die Klärung individueller Kompetenzen, Arbeitsimulationen in Werkstätten oder etwa das Aufzeigen von Ausbildungsmöglichkeiten organisiert.

Ebenfalls neu ab Jänner ist das Programm „Auf zum Lehrabschluss“ (1,02 Millionen Euro): Jugendliche haben hier die Möglichkeit, fehlende Teile der Lehrabschlussprüfung mit Lerncoaches nachzuholen. 284 Plätze werden dafür an fünf Standorten (Krems, St. Pölten, Amstetten, Ternitz und Wien 21) zur Verfügung gestellt.

Nicht neu, aber aufgrund des Erfolges weitergeführt, wird die überbetriebliche Lehrausbildung : Jugendliche, die innerhalb von drei Monaten keine Lehrstelle finden, haben die Möglichkeit, sich in Kombination von Lehrgängen, Praktika und Lehrwerkstätten auf den Lehrabschluss vorzubereiten. Ziel ist, in eine betriebliche Lehrausbildung vermittelt zu werden. Kostenpunkt: 33,5 Millionen Euro.