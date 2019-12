Mit dem Zug Fernreisen machen. Das ist, wie der 19-jährige Elias Bohun aus eigener Erfahrung weiß, gar nicht so einfach. Nach seiner Matura war der Plan des gebürtigen Mödlingers, für einige Monate nach Asien zu reisen – der Flug war bereits gebucht.

Nur: Er konnte die Umweltbelastung des Langstreckenflugs nicht mit seinem Gewissen vereinbaren – und stornierte kurzerhand den Flug, um sich alternativ mit dem Zug auf den Weg zu machen. Ein Mammutprojekt: Zugtickets sind außerhalb Europas von Österreich aus kaum zu bekommen – es braucht Menschen, die vor Ort die Tickets besorgen und dann hinterlegen. Bei Elias Bohun war dadurch die Idee zu Traivelling, dem ersten Reisebüro, das Zugfernreisen anbietet, geboren.

Die Resonanz auf Traivelling ist eine große, sagt Bohun gegenüber der NÖN: „Wir bekommen jetzt schon viel Feedback. Viele schreiben uns, dass das der einzige konkrete Vorschlag zum Klimaschutz ist, den sie kennen.“ Gemeinsam mit seinem Vater Matthias wird Elias Bohun ab 2020 mit fünf Reisestrecken (etwa Wien-Tokio oder Wien-Bangkok) sein Reisebüro starten.

Zugreisen haben etwas Entschleunigendes. Elias Bohun, Gründer „Traivelling"

Nach und nach soll das Streckenangebot erweitert werden, außerdem wird Traivelling auch für individuelle Anfragen verfügbar sein. Ab Ende Jänner ist Traivelling auch Vertriebspartner der ÖBB.

Dass es länger dauert, mit dem Zug als dem Flugzeug zu seinem Urlaubsort zu gelangen, ist für Elias Bohun überhaupt kein Manko: „Als ich von Russland zurück nach Österreich gefahren bin, habe ich meinem Bruder ein Stofftier handgenäht. Zugreisen haben etwas Entschleunigendes und Entspannendes. Das ist der Aspekt von Urlaub, den eigentlich alle ersehnen.“ Und: Man lernt, wenn man das will, unglaublich viele Menschen kennen.

Dem nachhaltigen Schenken hat sich das Start-up „Enough Stuff“ aus Emmersdorf (Bezirk Melk) verschrieben. Unter dem Motto „Zeit statt Zeug“ wird hier gemeinsame Zeit verschenkt: Ein Teppichweben-Workshop oder ein Schachtraining – das Angebot, einzulösen in Wien oder Niederösterreich, ist vielfältig. Im Oktober des Vorjahres hat Manfred Mader das Unternehmen ins Leben gerufen.

Ich möchte langsam und risikoarm wachsen Manfred Mader, Firmengründer von „EnoughStuff“

Aktuell mache er rund um Weihnachten das meiste Geschäft. „Ich möchte jedes Jahr ein bisschen mehr machen und hoffe, dass „EnoughStuff“ bald so groß ist, dass es auch unter dem Jahr ein gutes Geschäft ist.“ Der beliebteste Kurs aktuell sei, so Mader, der Brotbackkurs. Heuer hat Mader im Weihnachtsgeschäft rund 10.000 Euro Umsatz gemacht. „Ich möchte langsam und risikoarm wachsen“, sagt der Firmengründer, der „EnoughStuff“ nebenberuflich betreibt. Für 2020 will Mader das Kurssortiment ausbauen und sein Unternehmen bekannter machen.

Etwas zu machen, das Sinn macht, ist unsere Intention Claus Bretschneider, Gründer von "Breddy’s"

Auch Claus und Manuela Bretschneider aus Mödling haben sich mit einer nachhaltigen Idee selbstständig gemacht. Sie verkaufen unter dem Namen „Breddy’s“ Multifunktionshosen, die aus Europa stammen und auf Baumwolle verzichten – was in der Produktion etwa den Einsatz von Pestiziden sowie hohe Wasserverbrauchsmengen vermeidet. „Etwas zu machen, das Sinn macht, ist unsere Intention“, betont Claus Bretschneider.

15 verschiedene Modelle bietet Breddy’s an. Das Unternehmen befindet sich in seinem dritten Bestandsjahr, gegenüber dem Vorjahr wird sich der Umsatz (das Geschäftsjahr endet mit März) auf 600.000 bis 700.000 Euro belaufen – rund eine Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2020/21 ist das Unternehmensziel wieder mindestens eine Verdoppelung.

Eine Sortimentserweiterung wird es nicht geben, aber sehr wohl eine Verbesserung der bestehenden Produkte. Außerdem arbeiten die Bretschneiders an „einer Fertigungsstruktur, die es uns ermöglicht, in Österreich zu produzieren“. Aktuell werden die Hosen in Bosnien genäht.