Einen Kubikmeter, also in etwa so groß wie eine Waschmaschine sind Mini-Satelliten. Relativ klein und kompakt sind auch die Bauteile, die die junge Firma AT Space für diese Satelliten entwickelt und produziert.

Antriebseinheiten für Satelliten benötigen eine geregelte Zufuhr von Treibstoff, um im All effizient arbeiten zu können, bisher passierte das durch Rohrsysteme. Weil diese aber viele Schweißnähte brauchen, sind sind sie unter anderem anfällig durch die starken Vibrationen, die beim Start einer Rakete auftreten.AT Space hat ein neues, widerstandsfähiges System entwickelt, in dem keine Leitungen mehr gebraucht werden und damit das gesamte Modul von Raketenstarts unbeeindruckt bleibt.

Bei einem virtuellen Firmenbesuch gab das Startup Einblicke in den Produktionsstandort in Hof am Leithaberge und stellte seine Produkte vor. Mit dabei war auch Technologielandesrat Jochen Danninger.

accent Technologielandesrat Jochen Danninger und die Gründer von AT Space Michael Kitzmantel und Erich Neubauer.

Zusammenarbeit als Erfolg

Gegründet haben das Startup 2018 Michael Kitzmantel, Lilla Vály und Erich Neubauer. Bis Ende April 2020 war es in Betreuung des niederösterreichischen Technologie-Inkubators accent.

Die Kooperation wollen beide Unternehmen auch in Zukunft fortsetzten. "Wir haben vor allem vom Netzwerk von accent profitiert", so Kitzmantel. Auch Michael Moll, Geschäftsführer von accent bezeichnet die Entwicklung des neuen Unternehmens über die letzten zwei Jahre als Erfolg. Anerkennung gab es auch von Seiten des Technologielandesrates.

"Herzliche Gratulation, was sie da innerhalb kürzester Zeit geschafft haben. Die Zukunft liegt in innovativen Produkten. Im Luft- und Raumfahrtbetrieb ist viel möglich. Gerade hier machen Kooperationen Sinn", so Danninger.

Sieben Mitarbeiter kamen in den letzten zwei Jahren zu AT Space, die Produktion der Systeme findet in Hof am Leithaberge. Auch im Forschungszentrum Seibersdorf gibt es einen Produktionsstandort. 74 Satelliten mit AT Space-Technologie an Board sind schon im Orbit, 300 weitere befinden sich in Produktion. Die Satelliten sind zum Beispiel von Firmen wie Apple und OneWeb.

„Als AT Space sind wir besonders stolz, ein wesentlicher Teil dieser neuen Raumfahrt-Bewegung zu sein“, erklärt Gründer Michael Kitzmantel. „Und daher ist Niederösterreich der ideale Standort für unsere Reise ins All, auch wenn die ersten Schritte wie immer natürlich nicht einfach waren“.

Zukunftsausblick

Momentan konzentriert sich das Startup auf ein bis drei Produkte, die sich mit der Verteilung von Treibstoff für Satellitenantriebe befassen. Die Produktpalette will AT Space in den nächsten Jahren weiter ausbauen und zwar in Richtung Kühlsysteme. Die Wärme, die in einem Satelliten entsteht, sei in Hinblick auf die Elektronik immer ein Problem. Produkte dazu sind laut AT Space in Planung.

Diese Spezialisierung auf Kühlsysteme soll nicht nur der Raumfahrt nutzen, sie soll auch Anwendungen in der Industrie, bei Kühlern und Gasverteilsystemen und auch im medizinischen Bereich der Mikrofluidik finden. "Das wird aber schrittweise passieren" so Kitzmantel.