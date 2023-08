Firmen-Insolvenzen haben Vor-Corona-Niveau erreicht

Die Zahl der Firmeninsolvenzen ist heuer im ersten Halbjahr verglichen zum Vor-Corona-Niveau 2019 um fünf Prozent gestiegen. Bundesweit mussten 2.609 Unternehmen Insolvenz anmelden. Mit knapp 14 Firmenpleiten pro Tag, die sich aus den Daten errechnen, ist eine Insolvenzwelle aktuell nicht erkennbar. Die Pleitezahlen nahmen aber in den Bereichen Finanzdienstleistungen/sonstige Dienstleistungen, im Handel und im Bau leicht zu, so die Statistikbehörde. Die Absichten, Unternehmen zu gründen, sind allerdings im Sinken begriffen.

In Niederösterreich stieg die Zahl der Unternehmensinsolvenzen von 480 (2022) auf 521 (2023) im Halbjahresvergleich, berichtete der KSV1870. Das ist ein Plus von 8,5 Prozent. Die Summe an Passiva bzw. Schulden betrug 263 Millionen Euro (+ 52 Prozent).

Bau- und Handelsbetriebe besonders betroffen

Die meisten Insolvenzen gab es am Bau und im Handel. Den prozentuell stärksten Anstieg verzeichnete die Tourismus-Branche und der Industrie-Sektor. Die größte Einzelinsolvenz war Kika/Leiner. Dazu kamen Forstinger, Gerry Weber, Salamander. Nicht dringende Käufe werden wegen der weiter extrem hohen und nur langsam sinkenden Inflation verschoben. Das spürt der Handel besonders. Das Kaufverhalten habe sich zudem ins Internet verlagert, worauf nicht alle Handelsfirmen ausreichend ausgerichtet seien, sagte zuletzt Insolvenzexpertin Cornelia Wesenauer vom AKV.

„Der Corona-Nachholeffekt wirkt nur mehr bedingt“, meinte wiederum Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform bei der Vorlage von dessen Insolvenzstatistik am gestrigen Mittwoch. „Hinzukommen aber Herausforderungen wie Teuerung, Fachkräftemangel, schwacher Binnenkonsum und das Kränkeln von Österreichs wichtigstem Handelspartner Deutschland.“

Die Konjunktur läuft insgesamt nur schleppend. Laut Wifo schrumpfte die Wirtschaftsleistung in Österreich im zweiten Quartal. Seit Mitte 2022 gab es eine Stagnation. Die unternehmerische Lageeinschätzung liegt nunmehr im negativen Bereich.

Keine „Lust“ zum Firma gründen

Stark rückläufig sind die Firmengründen: Im ersten Halbjahr wurden 31.177 Pläne zu Firmengründungen registriert. Ein Minus von rund acht Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Auch gegenüber dem Vergleichshalbjahr vor Pandemiebeginn, dem ersten Halbjahr 2019, gibt es einen Rückgang. Dieser fällt mit 13 Prozent noch stärker aus, im ersten Semester damals hatte es 35.726 Registrierungen gegeben.

Im Unterschied zu einer Unternehmensgründung ist die Registrierung einer rechtlichen Einheit Teil eines Verwaltungsverfahrens und als Absichtserklärung zu verstehen. Sie bedeutet nicht unbedingt, dass auch tatsächlich eine wirtschaftliche Tätigkeit im Sinn von Umsatz oder Beschäftigung aufgenommen wird. Dennoch sind Registrierungen ein wichtiger Frühindikator für die Wirtschaft.