Wirtschaft: Mehr Fokus auf brache Betriebsflächen

„Bei Betriebsansiedlungen legen wir nun einen noch stärkeren Fokus auf vorgenutzte und teilweise bereits versiegelte Flächen, sogenannte Brachflächen.”, erklärte LR Jochen Danninger (ÖVP) und ergänzte, “diese wollen wir Investoren vorrangig bei Ansiedlungsprojekten anbieten. Hier gibt es Flächenreserven, die bisher zu wenig genutzt werden“ Er wisse, dass diese Revitalisierung von alten Industriegebieten eine große Herausforderung sein, nannte aber das ehemalige Eybl-Areal in Krems als lobenswertes Beispiel, wo dies geglückt sei.

Um Betriebsansiedlungen zu unterstützen gibt es seit 2016 einen sogenannten “Standortkompass”, auf dem man geeignete Standorte für Betriebsansiedlungen auf einer Karte angezeigt bekommt. Dieser werde gerade überarbeitet. Ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki erläutert: „Im Zuge dessen werden Brownfields, also bestehende Gewerbeobjekte, die schon einmal genutzt wurden, künftig gesondert ausgewiesen und sind damit für interessierte Unternehmen leichter zu finden.”

Bis jetzt 40 Brachflächen bekannt

Im Moment werde noch erhoben, wie viele solche Brachflächen, die dann “recycelt” werden könnten, es in NÖ tatsächlich gibt. Miernicki sprach von 40 Flächen, die bis jetzt bekannt sind. Zum Vergleich gab er aus, dass in Oberösterreich, wo so eine Erhebung schon durchgeführt wurde ungefähr 100 solche Brownfields entdeckt wurden. Er ging davon aus, dass sich die Zahl in NÖ in einem ähnlichen Bereich befinden würde