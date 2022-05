Landwirte pochen auf höhere Fleisch-Preise

Werbung

Groß war die Freude bei Landwirten und Direktvermarktern in der Corona-Zeit: In der Krise griffen viele Konsumentinnen und Konsumenten zu regionalen Produkten in Bio-Qualität. Mit den Preisexplosionen der vergangenen Wochen hat sich dieser Trend wieder verflüchtigt. Weil viele Menschen den Gürtel enger schnallen müssen, ist die Nachfrage nach Premium-Produkten wieder gesunken, weiß Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager (ÖVP).

In einigen Bereichen – vor allem beim Fleisch – hat sich die Erwartungshaltung aber nachhaltig verändert. Tierwohl ist gefragt. Die Verantwortlichen der Landwirtschaftskammer NÖ (LKNÖ) berichten, dass die Betriebe daher Qualitätsstandards weiter ausbauen. Sie bräuchten aber Unterstützung – und betonen, dass die Bemühungen sich auch im Geldbörsel der Konsumenten bemerkbar machen werden müssen.

Johannes Schmuckenschlager: „Setzen hohe Standards um.“ Foto: Lechner

Der Ruf nach mehr Tierwohl macht laut Schmuckenschlager teure Stall-Umbauten und andere Investitionen notwendig. Dazu brauche es finanzielle Hilfe und Planbarkeit bei Regelungen.Denn die Situation sei für Landwirte herausfordernd: Sie kämpfen mit Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie. Zudem sorge der volatile Markt für Verunsicherung, sagt Werner Habermann, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Gut Streitdorf.

Klar sein müsse, dass die höheren Produktionskosten auf den Preisschildern ankommen müssen: „Rind- und Schweinefleisch wird teurer werden müssen“, sagt der Gut-Streitdorf-Obmann Franz Rauscher. „Noch mehr?“, werden sich Konsumenten denken. Laut Statistik Austria war Fleisch im April 2022 um über 10 Prozent teurer als im April 2021.

Beim Schwein wird weniger als 10 Prozent „bio“ gekauft

Die steigenden Preise werden mit gesellschaftlichen Veränderungen dazu führen, dass weniger Steak, Schnitzel und Co. gegessen werden, rechnet Gut-Streitdorf-Obmann Franz Rauscher. Er geht davon aus, dass die Produktion in den nächsten fünf Jahren um 15 bis 20 Prozent zurückgehen wird.

In die Pflicht nimmt man bei der LKNÖ die Konsumenten nicht nur, was die Kosten betrifft. Aktuell würde mehr Tierwohl zwar öffentlich oft gefordert. Im Regal greifen viele aber zum günstigeren Produkt. Beim Schwein wird das für LKNÖ-Vizepräsidentin Andrea Wagner besonders deutlich: Dort liegt im Verkauf der Anteil von Bio- und Tierwohl-Linien bei nur sechs bis acht Prozent.

Damit die Verbraucher wissen, woran sie sind, setzt sich die LKNÖ für eine Herkunftskennzeichnung mit einheitlichen Kriterien ein. Ab 2023 muss die Herkunft der Primärzutaten Milch, Eier und Fleisch in verpackten Lebensmitteln und der Gemeinschaftsverpflegung ausgewiesen werden. Wagner verlangt das darüber hinaus in der Gastro und der gesamten EU.