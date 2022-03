AKNÖ gewährt Energiebonus von 200 Euro pro Haushalt für Mitglieder

Bereitgestellt werden dafür bis zu zwei Mio. Euro. Beantragt werden kann die Zahlung ab sofort und bis 31. Juli auf der Homepage der AKNÖ. Zudem wurde nach Angaben vom Montag unter 05/7171-24800 eine eigene Hotline eingerichtet.

"Ein durchschnittlicher Haushalt in Niederösterreich muss insgesamt um bis zu 550 Euro im Jahr mehr für Energie zahlen. Dazu kommt noch die hohe Inflation auch in anderen Bereichen. Die Folgen des Krieges in der Ukraine sind dabei noch gar nicht berücksichtigt", schreibt AKNÖ-Präsident Markus Wieser in einer Aussendung. Der Energiebonus sei auch ein Ausgleich für Mängel bei den entsprechenden Maßnahmen der Bundes- und der Landesregierung. Angesprochen wurden hier die Gutscheinlösung auf Bundesebene sowie der Heizkostenzuschuss, der in Niederösterreich mit 150 Euro im Quervergleich "im unteren Bereich" liege.

Mit dem AKNÖ-Bonus unterstützt werden Mitglieder mit einem Haushaltseinkommen unterhalb der oder bis zur Armutsgefährdungsschwelle. Für eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern sei das beispielsweise netto ein Verdienst von 2.120 Euro, zwölf Mal im Jahr. Basis sei das Haushaltseinkommen, beim konkreten Beispiel zählten also Alimente-Zahlungen dazu, die Familienbeihilfe aber nicht. Beantragen können den Zuschuss alle Mitglieder der AKNÖ, die in Österreich leben und keinen Heizkostenzuschuss in ihrem Wohnbundesland erhalten.