Ein Drittel der NÖ-Betriebe plant keine Investitionen im nächsten Jahr

Keine rosigen Aussichten für Niederösterreichs Wirtschaft. Der steigende Kostendruck auf die heimischen Unternehmer hinterlässt auch beim Investitionsklima nachhaltige Spuren. Wie das Wirtschafstbarometer der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) zeigt, gehen die Hälfte der blau-gelben Betriebe, genau 49 Prozent, in den kommenden zwölf Monaten von einem Rückgang der Investitionen aus. Nur 19 Prozent rechnen mit verbesserten Investitionsvolumina. Jedes dritte Unternehmen plant im kommenden Jahr überhaupt keine Investitionen. Dieser Wert hat sich drastisch verschlechtert. Vor einem Jahr waren es nur 19 Prozent der Unternehmen, die nichts investieren wollten. In der Pandemie vor zwei Jahren sogar nur 15 Prozent.

Ecker warnt vor mangelnder Wettbewerbsfähigkeit

„Inflation, Energiepreise und teurer gewordene Lieferketten belasten die Finanzen unserer Unternehmen massiv und lassen zunehmend keinen Spielraum mehr für Investitionen. Wer nicht mehr investieren kann, droht aber im Wettbewerb zurückzufallen“, warnt Wolfgang Ecker, der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). Doch in die Offensive können bzw. wollten unter den investierenden Unternehmen nur 28 Prozent der Betriebe gehen. Sie setzten auf echte Neuinvestitionen. Der Großteil der investierenden Unternehmen, nämlich 58 Prozent, planen „nur“ Ersatzinvestitionen.

„Das zeigt, dass die Betriebe alle Hände voll zu tun haben, ihre Geschäfte am Laufen zu halten. An einen Ausbau ist unter den jetzigen Bedingungen kaum zu denken“, so Ecker. Er fordert dringend flexiblere Finanzierungsmodelle für Unternehmen, um Liquidität zu sichern und Investitionen zu ermöglichen. „Denn wenn die Unternehmen keinen Spielraum für Investitionen mehr haben, fehlt die Basis für den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg. Das bedeutet in weiterer Folge den Verlust von Arbeitsplätzen und damit auch der Finanzierungsbasis für unsere Sozialsysteme“, warnt Ecker. Die Kettenreaktion von Kostendruck, sinkenden Investitionen und schwächer werdender Wettbewerbsfähigkeit betreffe Unternehmen und Beschäftigte gleichermaßen.

"Die Betriebe haben alle Hände voll zu tun, ihre Geschäfte am Laufen zu halten", erklärt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Foto: Rita Newman, Mag. Rita Newman

Erfreulich ist allerdings, das jene Unternehmen, die Neuinvestitionen planen, ihr Geld vor allem in Aktivitäten in den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit investieren. Knapp zwei Drittel (62 Prozent) von ihnen investieren im Bereich Umwelt und grüner Technologien. Dahinter folgen die Bereiche Innovationen (57 Prozent) sowie Maßnahmen zur Digitalisierung (53 Prozent).