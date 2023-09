Aktion der NÖ Senioren bringt 910.000 Euro vom Finanzamt zurück

Bereits zum 14. Mal wurde von den NÖ Senioren heuer eine Aktion durchgeführt, bei denen Mitglieder Hilfe beim jährlichen Steuerausgleich erhalten. Genau 1.103 Mitglieder haben ihre Unterlagen zu den Sprechtagen in den Bezirken mitgebracht.

In Summe sind dabei rund 910.000 Euro vom Finanzamt ausbezahlt worden. Das heißt: Im Durchschnitt hat jede und jeder 925 Euro Steuer rückerstattet bekommen. Landesobmann Herbert Nowohradsky rechnet weiter: „Man muss sich vorstellen, 910.000 Euro, das macht - wenn man es so rechnen will - für jedes unserer 67.000 Mitglieder fast 14 Euro aus“, sagt Nowohradsky.

Im ersten Jahr der Arbeitnehmerveranlagung, im Jahr 2010, wurden 150.000 Euro an Steuern zurückgeholt. Die Gesamtsumme konnte also um das sechsfache gesteigert werden.