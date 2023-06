„Finanz-Wächter“ ist verwundert über Aussage von Kika/Leiner Ex-Chef

Rund um die Insolvenz von Kika/Leiner kurz nach dem Verkauf durch die Signa ist noch einiges aufzuklären. Schließlich geht es auch um den drohenden Verlust vieler Millionen Euro an Steuergeldern, die der Firma als Stundungen oder Hilfen in der Coronazeit gewährt wurden. Der Chef der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, will Steuerzahler-Ansprüche bestmöglich befriedigt sehen und wundert sich sehr über jüngste Aussagen des früheren Kika/Leiner-Managers Reinhold Gütebier.

„Die Republik ist im Interesse der SteuerzahlerInnen bestrebt, die höchst mögliche Befriedigung ihrer Ansprüche zu erlangen“, betont Peschorn grundsätzlich. „Ob die mit dem Sanierungsplan angebotene 20-prozentige Quote angemessen ist, wird sich durch die Prüfungen des Insolvenzverwalters und des besonderen Verwalters herausstellen“, sagt er zur seitens Kika/Leiner angebotenen Quote binnen zweier Jahre. 80 Prozent der Forderungen würden bei Annahme flöten gehen.

„Die Abgabenbehörden prüfen Abgabentatbestände. Die Finanzprokuratur unterstützt als Mitglied im Gläubigerausschuss den Insolvenzverwalter und den besonderen Verwalter tätig“, sagt Peschorn. Bis zur Sanierungsplan-Tagsatzung am 25. September sei zu prüfen, ob die angebotene Quote angemessen ist.

Peschorn begrüßt die Einsetzung des zweiten, besonderen Masseverwalters Stephan Riel „für die Prüfung der Ursachen des Vermögensverfalles und zur Prüfung und Durchsetzung von Ansprüchen aus der Verletzung von Gläubigerschutzbestimmungen“, wie es in der Insolvenzdatei heißt. Dazu ist laut dem Finanzprokuratur-Chef die wirtschaftliche Gebarung bei Kika/Leiner über einige Jahre aufzuarbeiten.

Verwundert zeigt sich Peschorn über ein Zitat des von Signa eingesetzten Kika/Leiner und dort nunmehr ehemaligen Managers Gütebier gestern im „Kurier“. Denn Gütebier wurde so zitiert: „Bis 2024 hätten wir auch die Steuerrückzahlungen aus den Stundungen in der Coronazeit bedienen können.“ Im Gespräch mit der APA sagt Peschorn am Freitag dazu: „Das ist nicht nachvollziehbar, weil dies voraussetzt, dass die mit dem Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens behaupteten massiven wirtschaftlichen Probleme des Unternehmens nicht vorliegen. Warum schlägt das Unternehmen dann vor, dass die Gläubiger auf 80 Prozent ihrer Forderungen verzichten sollen? Warum müssen dann 1.900 Menschen ihren Job verlieren und andere für die Schulden des Unternehmens aufkommen?“

„Momentan lässt sich eines mit anderem nicht schlüssig erklären“, kritisiert Peschorn. „Wir wollen wissen, wodurch es zu diesem Vermögensverfall gekommen ist und ob Gläubiger ungleich behandelt wurden.“ Die Arbeit der Insolvenzverwalter werde auch zeigen, ob die früheren Leiner/Kika-Geschäftsführer ihren Verpflichtungen vollumfänglich nachgekommen sind. Hier sei der im Jahr 2022 rückwirkend für 2021 geschehene Verschmelzungsvorgang von Kika und Leiner interessant, bekräftigt Peschorn.

„Die Prüfungen sind vor allem für die Beurteilung des vorgelegten Sanierungsplanes mit 20 Prozent binnen zweier Jahre notwendig“, so der Leiter der Finanzprokuratur, die als Anwältin der Republik die Interessen des Staates in der Insolvenz vertritt. Damit der Sanierungsplan angenommen werden kann, müssten durch diesen die Gläubiger bessergestellt sein als bei einer Verwertung des Gesamtvermögens unter Berücksichtigung aller erdenklichen Ansprüche.

Die Sanierung eines Unternehmens - und Kika/Leiner sei laut früherer Aussagen nach der Übernahme 2018 zu sanieren gewesen - könne auf zwei Wegen erfolgen, so Peschorn. Entweder der Eigentümer trage die Kosten der Sanierung oder er überwälze diese Kosten anteilsmäßig auf die Gläubiger, indem eine Insolvenz erfolge. „2018 hieß es, Kika/Leiner soll bald wieder ein gesundes Unternehmen sein, und jetzt sehen wir das Ergebnis.“ Auch deswegen müsse man das alles jetzt „sauber anschauen“, um die wahren Vorgänge rechtlich beurteilen zu können. Dafür könnten auch Vorgänge, die vor 2018 liegen, relevant sein.

Zu den für den Bund - also die Steuerzahler - insgesamt auf dem Spiel stehenden Summen wollte sich Peschorn nicht äußern. Die unbesicherten Gläubigerforderungen (Passiva) belaufen sich laut Insolvenzantrag auf vorläufig geschätzte 132 Mio. Euro. Darin sind 42 Mio. Euro an öffentlichen Abgaben und Beiträgen sowie Dienstnehmerforderungen einschließlich der Beendigungsansprüche aus den aufzulösenden Dienstverhältnissen enthalten. Dem Vernehmen nach erhielten Kika/Leiner auch rund 5,5 Mio. Euro an Coronahilfen durch die COFAG. Diese Corona-Hilfsagentur stimmt sich rund um die Forderungen mit der Finanzprokuratur ab.