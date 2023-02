Steuersparbilanz Wieser: AKNÖ-Mitglieder haben 15,5 Mio. Euro an Steuern zurückerhalten

NÖN.at

Steuerexpertin Julia Scharitzer, Präsident Markus Wieser, stv. Leiter der Abteilung regionale Angelegenheiten, Alfred Jordan Foto: Georges Schneider/AK Niederösterreich

„2022 haben fast 14.000 Mitglieder durch die Unterstützung der AK Niederösterreich 15,5 Millionen Euro beim Steuerausgleich (Arbeitnehmer*innenveranlagung) an zu viel bezahlten Steuern zurückbekommen. Auch heuer wird diese Steuerspar-Beratung fortgesetzt. Termine dafür gibt es in allen Bezirksstellen der Arbeiterkammer Niederösterreich“, so AK Niederösterreich Präsident und ÖGB Niederösterreich Vorsitzender Markus Wieser bei der jährlichen Pressekonferenz zum Thema Steuersparbilanz..