Mit der Evaluierung von ASFINAG-Neubauprojekten löste die grüne Klimaschutzministerin Leonore Gewessler letzte Woche einen Sturm der Entrüstung aus. So sollen unter anderem Infrastrukturprojekte wie die S 34 Traisental-Schnellstraße und die S 8 Marchfeld-Schnellstraße in Niederösterreich, die S 1 Lobauquerung in Wien und der S 4 Sicherheitsausbau im Burgenland auf „Notwendigkeiten für das Mobilitätssystem der Zukunft und die Ziele des Regierungsprogramms“ geprüft werden. Entscheidungen dazu stünden erst im Herbst an. Wir hatten berichtet:

ASFINAG-Evaluierung "Stopp gefährdet Jobs und Milliardeninvestitionen“

Bezirk Gänserndorf Aufregung: S1 und S8 jetzt „vorläufig“ gestoppt

Vor allem Ostösterreich Vorläufiger Stopp für Asfinag-Projekte

Führende Landespolitiker aus NÖ, Wien und dem Burgenland sehen in der Evaluierung einen „Baustopp“. „Die Weisung der Bundesministerin Gewessler gefährdet Investitionen von rund 4,9 Milliarden Euro und rund 10.000 Jobs“, warnt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP).

Gewessler: „Mut ist das Wort der Stunde“

Gemeinsam mit seinen Amtskollegen forderte er auf der Konferenz der Landeswirtschaftsreferenten in einem Beschluss, dass Ministerin Gewessler den „Baustopp“ zurücknimmt. Auch SPÖ und FPÖ schließen sich der Kritik an. Schon in der letzten NÖ-Landtagssitzung beschlossen alle Parteien (bis auf die Grünen) den Dringlichkeitsantrag der ÖVP „Autobahnen- und Schnellstraßen-Projekte in NÖ: keine Verzögerungen in der Umsetzung“.

Als „volkswirtschaftlich eindeutig sinnvoll“ beurteilt NÖ-Standortanwalt Christoph Pinter die S 34. Er hat die Effekte untersucht und betont: „Allein mit dem Bau werden 550 Arbeitsplätze geschaffen.“ Dazu komme eine Steigerung der Wertschöpfung um fast 260 Millionen Euro. Die Verkehrsentlastung der B 20 erhöhe die Verkehrssicherheit und entlaste die Menschen von Lärm- und Luftschadstoffimmissionen.“

„Mut ist das Wort der Stunde“, antwortete Gewessler letzten Freitag auf die Kritik aus den Ländern. Dazu gehöre es, „alte Wege zu verlassen“ und Bestehendes „kritisch zu hinterfragen.“

Das Straßenbauprogramm müsse nicht nur nach alten Gesichtspunkten bewertet werden, sondern auch beurteilt werden, „was heißt das für das Klima, für unsere Kinder“, so Gewessler. Österreich besitze schon jetzt eines „der dicht verbautesten Straßennetze Europas“. Man sei „Weltmeister, Europameister im Bodenverbau“. Daher müsse man sich fragen, ob „unter einem Naturschutzgebiet eine Autobahn gegraben“ werden müsse. Das wolle sie sich anschauen.