Bereits das zweite Mal greift der Bund in Corona-Zeiten den beiden Bahnunternehmen finanziell unter die Arme, um die Verbindung Wien-Salzburg aufrechtzuerhalten.

Im April gab es 48,3 Mio. Euro, nun wurden 44,5 Mio. Euro zugesagt. Die ÖBB erhalten 37 Mio. Euro, die Westbahn 7,5 Mio. Euro. Der Auftrag im Rahmen einer Notvergabe des Verkehrsministeriums gilt bis 7.2.2021.

Sechs R ailjet-Wackelkandidaten sind jetzt garantiert

Noch bei der gestrigen Präsentation des neuen NÖ-Bus- und Bahn-Fahrplans des Verkehrsverbund Ost-Region herrschte Unklarheit über die Zukunft von sechs Railjet-Verbindungen – fünf bestehende und eine geplante – nach Niederösterreich. Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) hat in den vergangenen Wochen die drohende Einstellung der sechs Fernzug-Verbindungen harsch kritisiert. „Unser Druck hat Wirkung gezeigt. Mit der Notvergabe durch das Verkehrsministerium gibt es eine positive Lösung für die betroffenen Verbindungen“, gibt sich Schleritzko zufrieden.

Ohne Beauftragung müssten die Unternehmen den Fernverkehr zwischen Wien und Salzburg aus wirtschaftlichen Gründen einstellen.

"Die Bahn ist das Rückgrat des öffentlichen Verkehrs in Österreich. Sie bringt uns auch in schweren Zeiten an unser Ziel, die Ärztin ins Krankenhaus, den Kassier in den Supermarkt. Wir stellen sicher, dass sich die Menschen auch in der Krise darauf verlassen können", sagt Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) am Donnerstag in einer Aussendung.

