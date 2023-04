In Niederösterreich wechseln besonders viele den Strom- oder Gastarif

Nicht nur beim Abschluss neuer Strom-, sondern auch bei Gastarifen stieg die Wechselaktivität in Niederösterreich im Laufe des letzten Jahres stark an. Stammten im März 2022 26 Prozent aller neuen Gastarif-Abschlüsse aus Niederösterreich, lag diese Quote im März 2023 bei rund 41 Prozent und ist somit um über 55 Prozent gestiegen. Laut dem Vergleichsportal tarife.at, welches die Daten veröffentlich hat, liegt das überdurchschnittlich hohe Aufkommen an Tarifwechsel an den 300.000 Kündigungsschreiben, die der Landesenergieversorger EVN inklusive neuem Angebot seit Anfang April an Haushalte in Niederösterreich schickt (die NÖN berichtete). Das Angebot des Landesenergieversorgers sei derzeit allerdings nicht die beste Wahl für die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Der Gas-Energiepreis des Bestbieters sei aktuell um über 43 Prozent günstiger als bei der EVN und bei Strom betrage die Ersparnis immerhin über 20 Prozent.

EVN-Pressesprecher Stefan Zach hält entgegen, dass die 300.000 Kündigungsschreiben, die mittlerweile allesamt versendet wurden, nicht für die hohe Wechselaktivität im März verantwortlich sein können. „Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die 300.000 Verträge werden erst Ende Juni aufgelöst. Von den Kundinnen und Kunden, die kürzlich ein Schreiben von uns erhalten haben oder dieses erst in den nächsten Wochen erhalten, hat noch niemand gewechselt“, so Zach. Das neue Angebot, welches den Kündigungsschreiben beigelegt ist, wird, laut dem EVN Sprecher gut angenommen. „Von all jenen, die unser Angebot bereits erhalten haben, haben sich bereits knapp 80.000 Kundinnen und Kunden für das neue Angebot entschieden. Ich habe das Gefühl, dass das sehr gut läuft“, betont Zach.

EVN Vertriebschefin Marion Medlitsch und EVN-Sprecher Stefan Zach freuen sich über die tägliche Post. Aktuell landen jeden Tag circa 5.000 Antwortbriefe im Postzentrum der EVN. Foto: EVN Daniele Matejschek

„Tarifwechsler gibt es immer“

Stefan Zach weist außerdem darauf hin, dass einige der sogenannten „Billiganbieter“ im letzten Jahr, während die Energiepreise besonders hoch waren, einfach vom Markt verschwunden waren. Es wurden keine neuen Tarife abgeschlossen und bestehende Kunden gekündigt. Die Zahl der Stromanbieter habe sich binnen kürzester Zeit von rund 70 auf rund 12 reduziert. „2022 haben wir ungefähr 40.000 Kundinnen und Kunden, die von Billiganbietern gekündigt wurden, zurückgenommen und das sogar teilweise mit Bestandskundentarifen. Hätten wir das nicht gemacht, wären dutzende Haushalte ohne Energieversorgung dagestanden“, sagt Zach.

Ein paar Tausend von diesen „EVN-Rückkehrern“ haben in den letzten zwei Monaten allerdings wieder zu Billiganbietern, welche aufgrund der besseren Bedingungen wieder am Markt sind, zurückgewechselt. „Diese Hopper, wie wir sie nennen, gibt es immer. Wenn es ein günstigeres Angebot am Markt gibt, nehmen sie dieses so schnell wie möglich wahr“, führt der Pressesprecher aus und fügt hinzu: „Wenn es in Zukunft aus irgendwelchen Gründen wieder zu derartigen Preisanstiegen kommen sollte und die Billiganbieter verschwinden, weiß ich nicht, ob wir für die 'Hopper' wieder günstige Bestandskundentarife anbieten können“.