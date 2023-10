Günstigerer EVN-Tarif: Frist für Umstieg endet heute

Bisher haben mehr als 160.000 EVN-Kundinnen und Kunden das günstigere „smarte“ Tarifangebot des Landesenergieversorgers wahrgenommen und einen neuen Vertrag mit dem Strom-, Gas- und Wärmeversorger abgeschlossen. Für den konkreten Tarif, den „Optima Smart Natur“, ist ein sogenannter kommunikativ geschalteter Smart Meter — wie die NÖN erklärte — Voraussetzung. Eine automatische Preisanpassung beziehungsweise Tarifänderung von einem alten Tarif auf den „Smart Natur“ sei laut EVN-Sprecher Stefan Zach nicht möglich, da es der aktiven Zustimmung der betroffenen Person bedarf, „egal ob der Preis sinkt oder steigt“.

Interessentinnen und Interessenten müssen deshalb dem Liefervertrag entweder telefonisch, online, in einem Servicecenter oder per Rückantwortkarte zustimmen. Das ist noch bis heute, 20. Oktober, möglich. Der neue Preis tritt dann rückwirkend mit 1. Oktober in Kraft. Seitens der EVN rechnet man damit, dass bis zum nahenden Stichtag 200.000 Kundinnen und Kunden das Angebot annehmen werden.

Das neue Angebot richtet sich primär an Personen mit „Optima Garant Natur 12“-Tarif. Das sind laut EVN in Summe 230.000 Haushalte. Aber auch von den meisten anderen Tarifen kann man auf den neuen, smarten Tarif umsteigen, so Zach.

Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Verbrauch von 3.500 kWh Strom und 15.000 kWh Gas, der aus dem bestehenden Optima Garant Natur 12 wechselt, soll mit dem neuen Angebot insgesamt rund 573 Euro sparen können, wie NÖN bereits berichtet hat.