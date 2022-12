Danninger: "Ohne Sicherheit und Hilfen droht De-Industrialisierung"

Werbung

Seit mehr als 80 Jahren stellt das Familienunternehmen Gebauer & Griller (GG Group) mit mehr als 4.000 Mitarbeitern, davon 1.000 in Niederösterreich, auch in Tschechien, in der Republik Moldau, Mexiko und China technisch hochwertige Kabel, Leitungen und Leitungssätze für die Automobilindustrie und Industrieanwendungen her.

Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger besuchte das Poysdorfer Kabelwerk der GG Group und wurde durch die Aluminium- und Kupfer-Zieherei sowie die Silikonextrusion geführt. Dabei zeigte sich laut Danninger exemplarisch für viele tausende Betriebe im ganzen Land, wie notwendig eine Strom- und Gaspreisbremse für Österreich nach deutschem Vorbild ist, heißt es in einer Aussendung.

Aktuell gibt es in Österreich einen Energiekostenzuschuss, der maximal ein Drittel der Energie-Mehrkosten von einigen Betrieben bis Ende September 2022 abfedert und seit wenigen Tagen beantragt werden kann. Doch viele Betriebe, darunter auch GG, dürften nicht anspruchsberechtigt sein. Während gleichzeitig Mitbewerber in Deutschland aufgrund der geplanten Strom- und Gaspreisbremse nur einen Bruchteil der Energiekosten, die Betriebe in Österreich zu schultern haben, zu entrichten hätten.

GG-Group: Verlust von Arbeitsplätzen könnte drohen

"Während etwa Spanien, Portugal und Frankreich schon effektive Maßnahmen gesetzt haben, ist Deutschland dabei die Gas- und Strompreisbremse einzuführen. Österreich startet einen Energiekostenzuschuss für Unternehmen, der aber in Summe niedriger ausfällt und nur ausgewählten Unternehmen zu Gute kommt. Durch diesen eklatanten Unterschied entsteht ein enormer Wettbewerbsnachteil für heimische Unternehmen, auch in Niederösterreich, und es wird somit Beschäftigung ins Risiko gesetzt", sagt Holger Fastabend, Geschäftsführer Vertrieb & Technik der GG Group. Er fordert von der Politik eine Folge-Wirkungsanalyse dieser internationalen Maßnahmen auf österreichische Unternehmen in Österreich und die Entwicklung eines wirksames Maßnahmenpakets.

Nationale Preisbremsen für Wettbewerbsfähigkeit

Gerade international tätige Unternehmen in Österreich, wie eben die GG Group, spüren die hohen Energiepreise besonders massiv, sagt Danninger. Die Energiepreise außerhalb Europas seien deutlich niedriger, die Wirtschaftshilfen von Österreichs wichtigstem Handelspartner Deutschland seien deutlich höher und für Betriebe in Österreich gebe es noch immer keine Lösung. "Eine einheitliche europäische Vorgehensweise oder eine Abkehr der Bindung des Strom- an den Gaspreis ist auf EU-Ebene offenbar nicht mehrheitsfähig, daher muss die Bundesregierung jetzt handeln. Wir brauchen eine Strom- und Gaspreisbremse nach deutschem Vorbild, damit unsere Betriebe ihre Wettbewerbsfähigkeit wieder zurückerlangen“, appelliert Danninger an die Bundesregierung.

Die NÖ-Betriebe brauchen Gewissheit und Planungssicherheit, was die Energiekosten in den kommenden Monaten angehe. „Die Zeit drängt. Wenn wir jetzt nicht handeln, droht uns wirklich die De-Industrialisierung Österreichs. Nur wenn wir den Betrieben ein Stück weit Planungssicherheit zurückgeben, können wir größeren Schaden von unserem Wirtschaftsstandort abwenden", sagt Danninger.