Neues Tarifangebot für Haushalte mit Smart Meter

Rund 70 Prozent der Kundinnen und Kunden der EVN haben schon einen - einen aktiven Smart Meter. Genau an sie richtet sich nun der neue „Optima Smart Natur“-Tarif, den die EVN heute in einer Aussendung ankündigt. „Dieser Tarif ist ein attraktives Angebot für energiebewusste Kundinnen und Kunden“, erläutert Energie-Allianz-Geschäftsführer Herwig Hauenschild. Durch einen gezielten Verbrauch in den Nachtstunden und am Wochenende kann man seine Kosten deutlich senken.

Der neue Tarif beträgt 27,61 Cent pro Kilowattstunde in den Freizeitstunden, also wochentags zwischen 20 Uhr und 8 Uhr, sowie während des gesamten Wochenendes. Unter der Woche zwischen 8 und 20 Uhr ist er hingegen spürbar teurer - und beträgt 37,63 Cent.

In einem ersten Schritt macht die EVN KG dieses neue Angebot rund 70.000 Kundinnen und Kunden mit „Optima Flex“-Tarifen. Sie werden in den nächsten Tagen von der EVN angeschrieben. Grundsätzlich steht der Tarif aber allen Kunden mit einem kommunikativen Smart Meter zur Verfügung. „Er ist ein interessantes Angebot für jene, die ihren eigenen Verbrauch steuern und dadurch Geld sparen möchten“, betont Hauenschild.

Der Tarif „Optima Smart Natur“ wird für 12 Monate garantiert. Hauenschild dazu: „Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einer Preis-Stabilität über den nächsten Winter.“