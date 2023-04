App-Entwickler: Altersdurchschnitt von Firmengründern steigt

Junge, kreative Menschen Ende 20 oder Anfang 30 mit modernen und oft nachhaltigen Geschäftsideen. So stellt man sich die klassischen Start-Up Gründerinnen und Gründer vor. Laut einer aktuellen Studie des Software-Entwicklers DeineSeite.at entspricht diese Vorstellung allerdings nicht mehr der Realität. DeineSeite.at hat rund 400 Beratungsgespräche der letzten beiden Jahren analysiert und die Auswertung ergab, dass das Durchschnittsalter von Unternehmensgründerinnen und -gründern steigt. Im Jahr 2021 lag der Wert bei 31 Jahren, ein Jahr später, 2022, schon bei 42 Jahren.

Der Software-Entwickler DeineSeite.at mit Sitz in Wien und Fahndorf (Bezirk Hollabrunn) hat sich auf die Entwicklung von Apps für Start-Ups spezialisiert. Geschäftsführer und Inhaber Paul Dyrek, welcher pro Woche rund 80 Anfragen erhält und schon dutzende Beratungsgespräche mit potenziellen Gründerinnen und Gründern geführt hat, begründet die Entwicklung des Altersdurchschnitts wie folgt: „Viele sehen den Weg in die Selbstständigkeit derzeit als schwierig an. Grund ist vor allem die generelle wirtschaftliche Unsicherheit mit der hohen Teuerungsrate. Vor allem junge Menschen wollen daher nicht gründen, sondern bevorzugen einen sicheren Job als Angestellte.“ Die Risikobereitschaft sei also stark zurückgegangen.

App-Entwickler Paul Dyrek: "Kriegen viele Anfragen, die wir nicht umsetzen können". Foto: DeineSeite.atAstrid Bartl

Ältere Gründer hätten hingegen oft schon ein Unternehmen oder wären angestellt, weiß Dyrek: „Sie versuchen mit der Gründung eines App-Start-Ups ein zweites oder drittes Standbein aufzubauen, um sich zusätzlich abzusichern.“ Das würde auch das Herangehen an neue App-Entwicklungen ändern. Ging es früher oft um schnellen Profit, so seien aktuell vor allem langfristig ertragreiche App-Investments gefragt.

Umwelt-Themen verlieren an Bedeutung

„Wir bekommen Anfragen zu den verschiedensten Themen. Seit 2022 liegen aber vor allem die Bereiche Kontakte-Knüpfen und Freizeitgestaltung stark im Trend“, erzählt der Chef von DeineSeite.at. Seit Jahresbeginn haben sich 25 Prozent der eingegangenen Ideen mit dem Thema Erotik & Partnerbörsen beschäftigt. 22 Prozent der Ideen sind in der Freizeitgestaltung angesiedelt, 11 Prozent widmen sich dem Thema Shopping und jeweils 10 Prozent dem Thema Fitness und Bildung. Weniger beliebt sind die Bereiche Vereine (6 Prozent), Umwelt (2 Prozent) und Reisen (2 Prozent). Die restlichen 12 Prozent sind dem Bereich „Diverses“ zugeordnet.

Dass sich so wenige Ideen auf die Umwelt beziehen, war nicht immer so. Laut Paul Dyrek lagen Umwelt-Themen im ersten Halbjahr 2019, also noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie, an erster Stelle. „Die Umwelt zählt damit thematisch zu den großen Corona-Verlierern. Kontakt- und Freizeitthemen erleben wiederum einen Aufschwung“, fasst Dyrek zusammen. Außerdem habe das sinkede Interesse an Umweltthemen ebenfalls mit dem steigenden Alter der Gründer zu tun. „Das ist eine logische Folge. Den Jungen liegt das Klima eher am Herzen, sie gehen auf die Straße und setzen sich ein. Werden die Gründer älter, sinkt das Interesse an Umweltthemen“, sagt Dyrek.